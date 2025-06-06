https://sputnik-georgia.ru/20250606/v-gruzii-otmetili-den-russkogo-yazyka-u-pamyatnika-pushkinu---video-293672427.html

В Грузии отметили День русского языка у памятника Пушкину – видео

В Грузии отметили День русского языка у памятника Пушкину – видео

Sputnik Грузия

В столице Грузии в 35-й раз отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник давно стал больше чем просто литературным событием – это ежегодный... 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T16:24+0400

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В этом году Пушкина читали на 15 языках, перед гостями мероприятия выступили актёры в костюмах XIX века, звучали авторские песни. Почему русский язык в Грузии необходимо сохранить для будущих поколений – об этом вы узнаете из видео Sputnik Грузия.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, александр пушкин, культура, культура, тбилиси, русский язык, видео