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В Грузии отметили День русского языка у памятника Пушкину – видео
В Грузии отметили День русского языка у памятника Пушкину – видео
Sputnik Грузия
В столице Грузии в 35-й раз отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник давно стал больше чем просто литературным событием – это ежегодный... 06.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-06T16:24+0400
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В этом году Пушкина читали на 15 языках, перед гостями мероприятия выступили актёры в костюмах XIX века, звучали авторские песни. Почему русский язык в Грузии необходимо сохранить для будущих поколений – об этом вы узнаете из видео Sputnik Грузия.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, александр пушкин, культура, культура, тбилиси, русский язык, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, александр пушкин, культура, культура, тбилиси, русский язык, видео
В Грузии отметили День русского языка у памятника Пушкину – видео
16:24 06.06.2025 (обновлено: 17:36 06.06.2025)
В столице Грузии в 35-й раз отметили день рождения Александра Сергеевича Пушкина. Праздник давно стал больше чем просто литературным событием – это ежегодный диалог культур, языков и поколений.
В этом году Пушкина читали на 15 языках, перед гостями мероприятия выступили актёры в костюмах XIX века, звучали авторские песни. Почему русский язык в Грузии необходимо сохранить для будущих поколений – об этом вы узнаете из видео Sputnik Грузия.