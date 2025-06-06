https://sputnik-georgia.ru/20250606/v-tbilisi-otmetili-226-letie-so-dnya-rozhdeniya-pushkina-293673917.html

В Тбилиси отметили 226-летие со дня рождения Пушкина

В Тбилиси отметили 226-летие со дня рождения Пушкина

Sputnik Грузия

Знание русского языка сегодня необходимо грузинской молодёжи как средство доступа к научной и методической литературе, которая на грузинский язык в нужных... 06.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-06T19:42+0400

2025-06-06T19:42+0400

2025-06-06T19:42+0400

грузия

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день рождения александра сергеевича пушкина

александр пушкин

тбилиси

михаил айдинов

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ТБИЛИСИ, 6 июн — Sputnik. В столице Грузии в 35-й раз прошёл ежегодный праздник, посвящённый дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Торжественное мероприятие, организованное Пушкинским обществом русскоязычных литераторов Грузии "Арион", стало не только культурным, но и символическим актом – напоминанием о важности сохранения языка и диалога культур. Как рассказал руководитель общества Михаил Айдинов, традиция отмечать этот день родилась стихийно, в противовес переменам конца 1980-х и начала 1990-х годов. "В СССР этот праздник был почти официальным – с чиновниками, регламентом. А у нас всё началось как форма культурного протеста, и вот уже 35 лет это стало частью жизни", – отметил он. В разные годы праздник включал подведение итогов конкурса "Как сохранить язык Пушкина на земле Руставели", однако в этом году из-за технических причин мероприятие не состоялось. Вместо этого акцент был сделан на новые форматы: в программе прозвучали стихи Пушкина на 15 языках, выступили русскоязычные литераторы, представители национальных меньшинств и творческой интеллигенции. Особое внимание привлекло участие дипломатов – на мероприятие пришли посол Болгарии в Грузии Василина Волканова и представители Секции интересов Российской Федерации при посольстве Швейцарии. Ещё одним новшеством стала театрализованная постановка "Песнь о вещем Олеге", подготовленная актёрами театра "Арион" в исторических костюмах. Айдинов подчеркнул, что праздник Пушкина – это не только дань классике, но и напоминание о значимости языкового многообразия. "Русский язык важно сохранять не только для русскоязычных. Это инструмент образования, общения и понимания между народами, и в первую очередь он важен для самой Грузии", – считает он. По словам Айдинова, знание русского языка сегодня необходимо грузинской молодёжи как средство доступа к научной и методической литературе, которая на грузинский язык в нужных объёмах зачастую не переводится. "Грузия – страна великой культуры, но возможность дополнительно черпать знания – это преимущество, которое нельзя упускать", – подытожил Михаил Айдинов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, день рождения александра сергеевича пушкина, александр пушкин, тбилиси, михаил айдинов