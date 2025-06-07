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Граждане Молдовы и Турции задержаны в Грузии за продажу наркотиков
Граждане Молдовы и Турции задержаны в Грузии за продажу наркотиков
Sputnik Грузия
Задержанным иностранцам в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 07.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-07T17:37+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция задержала трех граждан Молдовы и четырех граждан Турции по обвинению в попытке продажи наркотиков и выращивании конопли. Во время обысков задержанных и из сделанных ими "закладок" были изъяты метадон, мефедрон, прегабалин и марихуана. Также полиция обнаружила теплицы, где выращивали коноплю, и необходимые для продажи наркотиков предметы. Задержанным иностранцам в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром". В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, молдова, турция, тбилиси
грузия, новости, происшествия, молдова, турция, тбилиси
Граждане Молдовы и Турции задержаны в Грузии за продажу наркотиков
Задержанным иностранцам в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция задержала трех граждан Молдовы и четырех граждан Турции по обвинению в попытке продажи наркотиков и выращивании конопли.
Во время обысков задержанных и из сделанных ими "закладок" были изъяты метадон, мефедрон, прегабалин и марихуана. Также полиция обнаружила теплицы, где выращивали коноплю, и необходимые для продажи наркотиков предметы.
Задержанным иностранцам в случае подтверждения вины грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
В Грузии торговля наркотиками входит в список преступлений, находящихся под особым контролем государства, наряду с организованной преступностью, рэкетом и "воровским миром".
В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.
Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.