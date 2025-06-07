https://sputnik-georgia.ru/20250607/gruziya-za-nedelyu-skandal-s-es-raznoglasiya-v-oppozitsii-otstavka-posla-ssha-293682666.html

Скандал с ЕС, разногласия в оппозиции, отставка посла США - Грузию за неделю

Скандал с ЕС, разногласия в оппозиции, отставка посла США - Грузию за неделю

Sputnik Грузия

Предлагаем ознакомиться с ключевыми событиями последней недели для Грузии 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T19:20+0400

2025-06-07T19:20+0400

2025-06-07T20:02+0400

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Уходящая неделя оказалась богатой на политические события и не только – как на международной арене, так и непосредственно внутри государства. Пора вспомнить ключевые темы в рубрике "Грузия за неделю" специально для Sputnik Грузия.Скандальная резолюция ЕС и настроения в Грузии Главной темой в Грузии остаются отношения с Евросоюзом. На этой неделе комитет по иностранным делам Европарламента принял заявление, в котором открыто отказался признавать правительство Грузии как легитимное, что вызвало очередной шквал негативной риторики со стороны представителей правящей партии, которая снова увидела в действиях евродепутатов происки "глубинного государства". В то же время еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что ЕС приостановил переговоры, но, "как только правительство Грузии проявит готовность вернуться на европейский путь", можно будет возобновить диалог. Власти Грузии называют обвинения в отклонении с пути интеграции в ЕС беспочвенными и в то же время продолжают критику Евросоюза. Так, председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во второй раз за последний год обратился с открытым письмом к послу ЕС в Грузии Павлу Герчинскому, в котором отметил, что бездействие миссии ЕС в отношении лиц и организаций, действующих вопреки европейским ценностям, но получающих финансирование от ЕС, создает среду, благоприятную для политической поляризации, а "поощрение риторики о непризнании легитимности – прямое отрицание самой демократии". Между тем еще одним поводом для обвинения властей стало их решение закрыть Информационный центр НАТО и ЕС и перенести его в МИД. Между тем, как показало само исследование ЕС, работа информационного центра была неэффективной – доверие к Евросоюзу за год снизилось на 9% и составило 49%, при этом с 69 до 60% снизилось число людей, которые считают, что "будет хорошо, если Грузия станет членом ЕС". Жесткий ответ власти на риторику Пока председатель парламента Грузии в письме к послу ЕС жаловался на риторику финансированных Западом НПО, его партия решила действовать через штрафы и сроки. А после уже заявила, что обратится в МВД с требованием отреагировать на "язык ненависти" со стороны оппозиции, в рамках новых норм закона, предусматривающих уголовную и административную ответственность за оскорбление политиков и чиновников или угрозы в их адрес. Разногласия в оппозиции А пока власти ведут игру в рамках уголовного и административного права против оппозиции, в самой оппозиции далеко не так спокойно: главной темой разногласий стал призыв Европарламента принять участие в выборах в органы местной власти. Тем временем на партии давят и их сторонники из гражданского общества, уже прямо говоря, что "не объединенная оппозиция им не нужна". Между тем раскол в рядах коалиций и союзов уже начался – коалиция "Сильная Грузия" осталась только в составе двух партий – "Лело для Грузии" и "Граждане". Анна Долидзе и ее партия "Для народа" решили идти своим путем. Неожиданная отставка Самым политически шокирующим событием этой недели стала отставка посла США. О решении Робин Данниган покинуть дипломатическую службу стало известно 5 июня.Данниган возглавляла диппредставительство США с октября 2023 года. По словам американского дипломата, уход с должности – ее личное решение, и требование о ее отзыве не поступало. При этом Данниган продолжит выполнять свои обязанности до июля текущего года. И хотя Робин Данниган и уверяет, что уходит по своей воле, в правящей партии сей факт ставят под сомнение и предполагают, что уход посла США связан либо с ее несогласием с политикой администрации Дональда Трампа, либо с разногласиями по поводу политики посольства, поддерживающего оппозицию и протесты. Новшество для иностранных IT-работников А пока политическая жизнь в Грузии кипит ключом, власти приняли решение упростить легализацию для IT-специалистов в стране и вводят новую форму вида на жительство. Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для получения вида на жительство иностранцам со статусом малого бизнеса необходимо подтвердить документально свою трудовую и экономическую деятельность в течение двух лет и годовой оборот в размере 25 тысяч долларов в эквиваленте в лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, обзоры, шалва папуашвили, анна долидзе, дональд трамп, нато, европарламент, сша, аналитика, грузия