https://sputnik-georgia.ru/20250607/mvd-gruzii-usililo-kontrol-za-narusheniyami-pdd--shokiruyuschie-itogi-293680213.html
МВД Грузии усилило контроль за нарушениями ПДД – шокирующие итоги
МВД Грузии усилило контроль за нарушениями ПДД – шокирующие итоги
Sputnik Грузия
Только за последние несколько дней было выявлено 683 факта вождения в нетрезвом виде 07.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-07T15:15+0400
2025-06-07T15:15+0400
2025-06-07T15:15+0400
грузия
новости
общество
грузинские дороги, машины и их водители
водители
пдд
ужесточение наказания за нарушение пдд
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция за несколько дней выявила более 100 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения в Грузии, заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе. По его словам, за последние несколько дней было выявлено 4 830 фактов движения по выделенным для общественного транспорта полосам, что в Грузии запрещено без наличия специального разрешения, 682 факта нарушения правил тонировки стекол автомобиля и 683 факта вождения в нетрезвом виде. Кроме того, было выявлено восемь фактов незаконного использования специальных сигнальных огней на автомобилях. Министр отметил, что полиция продолжит в активном режиме реагировать соответствующим образом на каждый факт правонарушения. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Их фиксирует как полиция, так и видеокамеры. Уведомление о штрафе либо выписывается полицией непосредственно водителю, либо публикуется на сайте МВД Грузии. В случае неуплаты штрафа вовремя на него начисляется пеня. В то же время водители при выплате видеоштрафа в течение месяца с момента нарушения пользуются скидкой на штраф в размере 20%. Также в Грузии действует система баллов. На грузинские водительские права ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители, пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд
грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители, пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд
МВД Грузии усилило контроль за нарушениями ПДД – шокирующие итоги
Только за последние несколько дней было выявлено 683 факта вождения в нетрезвом виде
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция за несколько дней выявила более 100 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения в Грузии, заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе.
"В соответствии с поручением министра внутренних дел, в целях усиления безопасности дорожного движения, ужесточен подход к нарушениям правил дорожного движения водителями автотранспортных средств. В частности, за последние несколько дней по всей стране выявлено 104 484 факта нарушений правил дорожного движения", – сказал Дарахвелидзе.
По его словам, за последние несколько дней было выявлено 4 830 фактов движения по выделенным для общественного транспорта полосам, что в Грузии запрещено без наличия специального разрешения, 682 факта нарушения правил тонировки стекол автомобиля и 683 факта вождения в нетрезвом виде.
Кроме того, было выявлено восемь фактов незаконного использования специальных сигнальных огней на автомобилях.
Министр отметил, что полиция продолжит в активном режиме реагировать соответствующим образом на каждый факт правонарушения.
"Призываем лиц, участвующих в дорожном движении, соблюдать требования, установленные законодательством, и не нарушать правила дорожного движения", – добавил Дарахвелидзе.
Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Их фиксирует как полиция, так и видеокамеры.
Уведомление о штрафе либо выписывается полицией непосредственно водителю, либо публикуется на сайте МВД Грузии. В случае неуплаты штрафа вовремя на него начисляется пеня. В то же время водители при выплате видеоштрафа в течение месяца с момента нарушения пользуются скидкой на штраф в размере 20%.
Также в Грузии действует система баллов. На грузинские водительские права ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.