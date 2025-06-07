https://sputnik-georgia.ru/20250607/mvd-gruzii-usililo-kontrol-za-narusheniyami-pdd--shokiruyuschie-itogi-293680213.html

МВД Грузии усилило контроль за нарушениями ПДД – шокирующие итоги

МВД Грузии усилило контроль за нарушениями ПДД – шокирующие итоги

Sputnik Грузия

Только за последние несколько дней было выявлено 683 факта вождения в нетрезвом виде 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T15:15+0400

2025-06-07T15:15+0400

2025-06-07T15:15+0400

грузия

новости

общество

грузинские дороги, машины и их водители

водители

пдд

ужесточение наказания за нарушение пдд

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Полиция за несколько дней выявила более 100 тысяч фактов нарушения правил дорожного движения в Грузии, заявил заместитель министра внутренних дел страны Александр Дарахвелидзе. По его словам, за последние несколько дней было выявлено 4 830 фактов движения по выделенным для общественного транспорта полосам, что в Грузии запрещено без наличия специального разрешения, 682 факта нарушения правил тонировки стекол автомобиля и 683 факта вождения в нетрезвом виде. Кроме того, было выявлено восемь фактов незаконного использования специальных сигнальных огней на автомобилях. Министр отметил, что полиция продолжит в активном режиме реагировать соответствующим образом на каждый факт правонарушения. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Их фиксирует как полиция, так и видеокамеры. Уведомление о штрафе либо выписывается полицией непосредственно водителю, либо публикуется на сайте МВД Грузии. В случае неуплаты штрафа вовремя на него начисляется пеня. В то же время водители при выплате видеоштрафа в течение месяца с момента нарушения пользуются скидкой на штраф в размере 20%. Также в Грузии действует система баллов. На грузинские водительские права ежегодно начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, грузинские дороги, машины и их водители, водители, пдд, ужесточение наказания за нарушение пдд