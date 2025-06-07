https://sputnik-georgia.ru/20250607/nezakonnaya-vyrubka-lesa-v-gruzii-skolko-faktov-vyyavili-293679875.html

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили?

Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили?

Sputnik Грузия

Основная часть всех случаев касается незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T13:13+0400

2025-06-07T13:13+0400

2025-06-07T13:13+0400

грузия

новости

общество

телави

бахмаро

самцхе-джавахети

национальное лесное агентство

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Региональные службы Национального агентства лесного хозяйства Грузии в январе-мае 2025 года выявили 223 факта незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Всего было изъято 485 кубометров лесоматериалов, которые были отправлены в "деловые дворы" – место, где жители Грузии могут официально приобрести лесоматериалы. Также сотрудники агентства выявили 37 фактов, когда жители самовольно занимали лесной фонд государства: один – в Телави, остальные — в Бахмаро. По всему периметру государственного леса, находящегося в ведении Национального лесного агентства, также установлены фотоловушки, что, наряду с патрулированием территорий сотрудниками лесной службы, позволяет оперативно выявлять нарушения. Только в мае выявлено 86 фактов административных правонарушений, связанных с охраной лесов. При этом основная часть всех случаев касается незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов. Всего было изъято до 209 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов, которые были отправлены в "деловые дворы". Больше всего нарушений выявили в регионе Самцхе-Джавахети – 15. Далее следуют: Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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самцхе-джавахети

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грузия, новости, общество, телави, бахмаро, самцхе-джавахети, национальное лесное агентство