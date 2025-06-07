https://sputnik-georgia.ru/20250607/ostorozhno-gruzinskie-voditeli-top-5-narusheniy-na-dorogakh-gruzii-293678133.html

Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии

Осторожно, грузинские водители: ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии

Sputnik Грузия

В стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T09:01+0400

2025-06-07T09:01+0400

2025-06-07T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Число штрафов, выписанных за нарушение правил дорожного движения в Грузии в период с 1 января по 31 марта 2025 года, составило 654,5 тысячи лари, говорится в материалах МВД Грузии. Штрафы за нарушение ПДД колеблются от 10 до 300 лари (от 3 до 90 долларов) в зависимости от вида нарушения. Кроме того, в стране действует система баллов – на водительские права начисляются 100 баллов, которые сокращаются по мере совершения нарушений. По истечении годового лимита автомобилист лишается прав. Sputnik Грузия представляет вам ТОП-5 нарушений на дорогах Грузии: 1. Превышение скорости Самым распространенным нарушением правил дорожного движения в Грузии является превышение скорости более чем на 15 километров в час. Всего за это нарушение в период с 1 января по 31 марта 2025 года было выписано 324 516 штрафов. Штраф за превышение скорости составляет от 50 лари. 2. Игнорирование правил парковки На втором месте оказалось игнорирование знаков "Остановка запрещена" и "Парковка запрещена", а также несоблюдение правил парковки. Всего за первый квартал 2025 года в Грузии было выписано 107 596 штрафов за это нарушение. 3. Небрежное вождение На третьем месте: Всего таких нарушений было зафиксировано 70 719. 4. Поездки не на своей полосе На четвертое место вышел выезд на специально выделенную для автобусов полосу движения, которые устроены в городах Грузии. Всего за три первых месяца 2025 года зафиксировано 38 256 подобных нарушений. Штраф составляет 100 лари. 5. Игнорирование основных правил движения На пятом месте оказалось преднамеренное нарушение правил проезда через регулируемый перекресток, светофор или запрещающий знак, нарушение правил обгона, проезда через перекресток или железнодорожные пути, создание помех для транспортного средства, имеющего преимущество проезда. Всего в первом квартале 2025 года было зафиксировано 20 628 таких нарушений. Видеоштрафы и баллы За неосторожное вождение и несоблюдение правил дорожного движения штрафы в Грузии, помимо полиции, фиксируют и видеокамеры. Всего в период с 1 января по 31 марта 2025 года в Грузии было выписано полмиллиона видеоштрафов на сумму 29,7 миллиона лари. При этом только водители столицы Грузии в первом квартале нарушили ПДД 267,4 тысячи раз. В то же время из-за несоблюдения правил дорожного движения баллы на правах потеряли 38 476 водителей. Исчерпали допустимый лимит четыре человека.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, правила дорожного движения, мвд грузии