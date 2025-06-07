https://sputnik-georgia.ru/20250607/problemy-v-metro-tbilisi-vremenno-zakryta-odna-iz-stantsiy-293680080.html

Проблемы в метро Тбилиси: временно закрыта одна из станций

Проблемы в метро Тбилиси: временно закрыта одна из станций

Sputnik Грузия

На месте уже мобилизованы группы рабочих, которые занимаются ремонтом станции 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T10:48+0400

2025-06-07T10:48+0400

2025-06-07T10:48+0400

метро

грузия

новости

тбилиси

важа пшавела

тбилисский метрополитен

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272865765_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_46c7824a9ff37b4299a7a07c1af9afde.jpg

ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Станция тбилисского метрополитена "Государственный университет" закрылась на время из-за технических неполадок, сообщает Транспортная компания Тбилиси. По данным компании, на месте уже мобилизованы группы рабочих, которые занимаются ремонтом станции, а пока поезда ходят до станции "Важа Пшавела". На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

метро, грузия, новости, тбилиси, важа пшавела, тбилисский метрополитен