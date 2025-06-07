https://sputnik-georgia.ru/20250607/problemy-v-metro-tbilisi-vremenno-zakryta-odna-iz-stantsiy-293680080.html
Проблемы в метро Тбилиси: временно закрыта одна из станций
Проблемы в метро Тбилиси: временно закрыта одна из станций
Sputnik Грузия
На месте уже мобилизованы группы рабочих, которые занимаются ремонтом станции 07.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-07T10:48+0400
2025-06-07T10:48+0400
2025-06-07T10:48+0400
метро
грузия
новости
тбилиси
важа пшавела
тбилисский метрополитен
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272865765_0:370:961:910_1920x0_80_0_0_46c7824a9ff37b4299a7a07c1af9afde.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Станция тбилисского метрополитена "Государственный университет" закрылась на время из-за технических неполадок, сообщает Транспортная компания Тбилиси. По данным компании, на месте уже мобилизованы группы рабочих, которые занимаются ремонтом станции, а пока поезда ходят до станции "Важа Пшавела". На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0c/09/272865765_0:280:961:1000_1920x0_80_0_0_afff158aed63c67a869093927e8fcf4f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
метро, грузия, новости, тбилиси, важа пшавела, тбилисский метрополитен
метро, грузия, новости, тбилиси, важа пшавела, тбилисский метрополитен
Проблемы в метро Тбилиси: временно закрыта одна из станций
На месте уже мобилизованы группы рабочих, которые занимаются ремонтом станции
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Станция тбилисского метрополитена "Государственный университет" закрылась на время из-за технических неполадок, сообщает Транспортная компания Тбилиси.
По данным компании, на месте уже мобилизованы группы рабочих, которые занимаются ремонтом станции, а пока поезда ходят до станции "Важа Пшавела".
На сегодняшний день Тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 километров, а второй – 17 километров.