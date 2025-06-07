https://sputnik-georgia.ru/20250607/reorganizatsiya-v-minobrazovaniya-gruzii-kak-povod-dlya-skandala-293682366.html

Реорганизация в Минобразования Грузии как повод для скандала

Реорганизация в Минобразования Грузии как повод для скандала

Sputnik Грузия

В министерстве отмечают, что реформа направлена не на упразднение, а наоборот – на улучшение этой сферы 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T18:18+0400

2025-06-07T18:18+0400

2025-06-07T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Реорганизация в министерстве образования Грузии, согласно которой было упразднено отдельное управление, занимающееся вопросами инклюзивного просвещения, стала новым поводом для скандала в стране. Новшество вызвало панику в социальных сетях, так как в Грузии инклюзивное образование – один из инструментов интеграции детей с ОВЗ в общество. В министерстве отмечают, что реформа направлена не на упразднение, а наоборот – на улучшение этой сферы. Минобразования отмечает, что компонент инклюзивного образования также включен в систему службы школьных приставов. "В Службе приставов функционирует Центр поддержки инклюзивного и спецобразования, который интенсивно работает над текущими и новыми сервисами поддержки инклюзивного образования, чтобы еще больше повысить доступность образования для лиц с особыми образовательными потребностями и улучшить качество учебы", – отмечается в заявлении. При этом в ведомстве называют развитие инклюзивного образования одним из своих главных приоритетов. Педагоги в Национальном центре профессионального развития проходят специальную переподготовку, чтобы эффективно работать с детьми с ОВЗ. В том случае, если дети с ОВЗ становятся успешными учениками, то они могут принять участие в олимпиадах и различных состязаниях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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