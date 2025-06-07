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Реорганизация в Минобразования Грузии как повод для скандала
Реорганизация в Минобразования Грузии как повод для скандала
Sputnik Грузия
В министерстве отмечают, что реформа направлена не на упразднение, а наоборот – на улучшение этой сферы 07.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-07T18:18+0400
2025-06-07T18:18+0400
2025-06-07T18:18+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Реорганизация в министерстве образования Грузии, согласно которой было упразднено отдельное управление, занимающееся вопросами инклюзивного просвещения, стала новым поводом для скандала в стране. Новшество вызвало панику в социальных сетях, так как в Грузии инклюзивное образование – один из инструментов интеграции детей с ОВЗ в общество. В министерстве отмечают, что реформа направлена не на упразднение, а наоборот – на улучшение этой сферы. Минобразования отмечает, что компонент инклюзивного образования также включен в систему службы школьных приставов. "В Службе приставов функционирует Центр поддержки инклюзивного и спецобразования, который интенсивно работает над текущими и новыми сервисами поддержки инклюзивного образования, чтобы еще больше повысить доступность образования для лиц с особыми образовательными потребностями и улучшить качество учебы", – отмечается в заявлении. При этом в ведомстве называют развитие инклюзивного образования одним из своих главных приоритетов. Педагоги в Национальном центре профессионального развития проходят специальную переподготовку, чтобы эффективно работать с детьми с ОВЗ. В том случае, если дети с ОВЗ становятся успешными учениками, то они могут принять участие в олимпиадах и различных состязаниях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, общество, грузия, образование, образование в грузии, министерство образования и науки грузии, министерство образования, науки, культуры и спорта, реформа системы образования в грузии, система образования, министерство образования, культуры и спорта аджарии, лица с овз, люди с овз
Реорганизация в Минобразования Грузии как повод для скандала
В министерстве отмечают, что реформа направлена не на упразднение, а наоборот – на улучшение этой сферы
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Реорганизация в министерстве образования Грузии, согласно которой было упразднено отдельное управление, занимающееся вопросами инклюзивного просвещения, стала новым поводом для скандала в стране.
Новшество вызвало панику в социальных сетях, так как в Грузии инклюзивное образование – один из инструментов интеграции детей с ОВЗ в общество. В министерстве отмечают, что реформа направлена не на упразднение, а наоборот – на улучшение этой сферы.
"В целях оптимизации структуры и повышения эффективности министерства объединены управление стратегического планирования и управление инклюзивного развития. В результате отделу инклюзивного развития, существовавшему до этого, было придано больше стратегического значения", – говорится в заявлении.
Минобразования отмечает, что компонент инклюзивного образования также включен в систему службы школьных приставов.
"В Службе приставов функционирует Центр поддержки инклюзивного и спецобразования, который интенсивно работает над текущими и новыми сервисами поддержки инклюзивного образования, чтобы еще больше повысить доступность образования для лиц с особыми образовательными потребностями и улучшить качество учебы", – отмечается в заявлении.
При этом в ведомстве называют развитие инклюзивного образования одним из своих главных приоритетов.
В Грузии система инклюзивного образования развита, а домашняя форма обучения или обучение в спецшколе рассматриваются как крайние меры. Школы адаптированы для детей с особенными потребностями, существует и программа обслуживания транспортом.
Педагоги в Национальном центре профессионального развития проходят специальную переподготовку, чтобы эффективно работать с детьми с ОВЗ. В том случае, если дети с ОВЗ становятся успешными учениками, то они могут принять участие в олимпиадах и различных состязаниях.