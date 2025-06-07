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Специальный вид на жительство для IT-специалистов в Грузии: все, что надо знать
Специальный вид на жительство для IT-специалистов в Грузии: все, что надо знать
Sputnik Грузия
Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев 07.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-07T11:49+0400
2025-06-07T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Власти Грузии приняли решение упростить легализацию для IT-специалистов в стране и вводят новую форму вида на жительство. На данный момент это всего лишь законопроект, которому предстоит пройти полную процедуру в парламенте Грузии – депутаты должны его рассмотреть и принять в трех чтениях, и после законопроект должен подписать президент Грузии. Исходя из того, что инициаторами поправок, которые дают возможность трудоустроенным в сфере IT легализоваться в Грузии, являются депутаты правящей партии, проблем с принятием проекта не возникнет, и уже до 1 июля 2025 года станет известен окончательный перечень документов, которые необходимы для получения вида на жительство. Кто получит вид на жительство и что он дает Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны либо быть зарегистрированы в реестре трудовых мигрантов, либо иметь статус малого бизнеса в Грузии, либо быть представителями или руководителями международной IT-компании. Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей. Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом государственных программ. Однако, при этом, он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, а также права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии. Польза для Грузии По оценкам руководителя Агентства инноваций и технологий Грузии Автандила Касрадзе, после выдачи 3-летних видов на жительство иностранным гражданам в сфере IT, число международных технологических компаний в Грузии может удвоиться. "Стоит отметить, что требование о минимальной заработной плате нужно для того, чтобы в Грузию приезжали специалисты высокого уровня и чтобы мы создали для них максимально благоприятную среду. Это очень важно для экономики страны, потому что, по международной статистике, около 40-45% их зарплаты тратится в стране", – заявил Касрадзе. По его словам, задача властей – чтобы IT-специалисты тратили бы в Грузии как можно больше денег. Согласно последним обнародованным данным за 2023 год сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является самым растущим в Грузии. Доходы IT-сектора в 2023 году составили до 2,4 миллиарда лари, из которых 2,1 миллиарда лари были сгенерированы за счет экспорта услуг. Количество занятых в IT-секторе в 2023 году составило 30,2 тысячи человек, При этом средняя зарплата в этом секторе составляет 6 940 лари. В IT-секторе работало 24 117 компаний, в основном иностранные индивидуальные предприниматели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, экономика, мигранты, трудовые мигранты
грузия, новости, общество, экономика, мигранты, трудовые мигранты
Специальный вид на жительство для IT-специалистов в Грузии: все, что надо знать
11:49 07.06.2025 (обновлено: 12:03 07.06.2025)
Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Власти Грузии приняли решение упростить легализацию для IT-специалистов в стране и вводят новую форму вида на жительство.
На данный момент это всего лишь законопроект, которому предстоит пройти полную процедуру в парламенте Грузии – депутаты должны его рассмотреть и принять в трех чтениях, и после законопроект должен подписать президент Грузии.
Исходя из того, что инициаторами поправок, которые дают возможность трудоустроенным в сфере IT легализоваться в Грузии, являются депутаты правящей партии, проблем с принятием проекта не возникнет, и уже до 1 июля 2025 года станет известен окончательный перечень документов, которые необходимы для получения вида на жительство.
Кто получит вид на жительство и что он дает
Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев.
Для этого иностранцы-айтишники должны либо быть зарегистрированы в реестре трудовых мигрантов, либо иметь статус малого бизнеса в Грузии, либо быть представителями или руководителями международной IT-компании.
Для получения вида на жительство иностранцам со статусом малого бизнеса необходимо подтвердить документально свою трудовую и экономическую деятельность в течение двух лет и годовой оборот в размере 25 тысяч долларов в эквиваленте в лари.
Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей.
Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом государственных программ. Однако, при этом, он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, а также права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии.
По оценкам руководителя Агентства инноваций и технологий Грузии Автандила Касрадзе, после выдачи 3-летних видов на жительство иностранным гражданам в сфере IT, число международных технологических компаний в Грузии может удвоиться.
"Стоит отметить, что требование о минимальной заработной плате нужно для того, чтобы в Грузию приезжали специалисты высокого уровня и чтобы мы создали для них максимально благоприятную среду. Это очень важно для экономики страны, потому что, по международной статистике, около 40-45% их зарплаты тратится в стране", – заявил Касрадзе.
По его словам, задача властей – чтобы IT-специалисты тратили бы в Грузии как можно больше денег.
"Во многих направлениях иностранная рабочая сила приносит больше экономического эффекта, когда она живет в Грузии, чем когда живет в другом месте. Если правительство будет ориентировано только на сбор налогов, это не имеет значения, пополнение бюджета все равно произойдет, но мы хотим, чтобы они максимально жили здесь, чтобы в экономике страны было больше эффекта", – заявил Касрадзе.
Согласно последним обнародованным данным за 2023 год сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является самым растущим в Грузии. Доходы IT-сектора в 2023 году составили до 2,4 миллиарда лари, из которых 2,1 миллиарда лари были сгенерированы за счет экспорта услуг.
Количество занятых в IT-секторе в 2023 году составило 30,2 тысячи человек, При этом средняя зарплата в этом секторе составляет 6 940 лари. В IT-секторе работало 24 117 компаний, в основном иностранные индивидуальные предприниматели.