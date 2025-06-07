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Специальный вид на жительство для IT-специалистов в Грузии: все, что надо знать

Специальный вид на жительство для IT-специалистов в Грузии: все, что надо знать

Sputnik Грузия

Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T11:49+0400

2025-06-07T11:49+0400

2025-06-07T12:03+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Власти Грузии приняли решение упростить легализацию для IT-специалистов в стране и вводят новую форму вида на жительство. На данный момент это всего лишь законопроект, которому предстоит пройти полную процедуру в парламенте Грузии – депутаты должны его рассмотреть и принять в трех чтениях, и после законопроект должен подписать президент Грузии. Исходя из того, что инициаторами поправок, которые дают возможность трудоустроенным в сфере IT легализоваться в Грузии, являются депутаты правящей партии, проблем с принятием проекта не возникнет, и уже до 1 июля 2025 года станет известен окончательный перечень документов, которые необходимы для получения вида на жительство. Кто получит вид на жительство и что он дает Документ будет выдаваться сроком на три года, но будет прерван, если его обладатель фактически не будет находиться в стране в течение 183 дней из 12 месяцев. Для этого иностранцы-айтишники должны либо быть зарегистрированы в реестре трудовых мигрантов, либо иметь статус малого бизнеса в Грузии, либо быть представителями или руководителями международной IT-компании. Помимо IT-работников, временный вид на жительство будет предоставлен и членам их семей. Вид на жительство дает право легально находиться в стране, а также пользоваться рядом государственных программ. Однако, при этом, он не дает права голосования, участия в политической жизни в любой форме, права владеть сельскохозяйственной землей, а также права пользоваться программами, предназначенными исключительно для граждан Грузии. Польза для Грузии По оценкам руководителя Агентства инноваций и технологий Грузии Автандила Касрадзе, после выдачи 3-летних видов на жительство иностранным гражданам в сфере IT, число международных технологических компаний в Грузии может удвоиться. "Стоит отметить, что требование о минимальной заработной плате нужно для того, чтобы в Грузию приезжали специалисты высокого уровня и чтобы мы создали для них максимально благоприятную среду. Это очень важно для экономики страны, потому что, по международной статистике, около 40-45% их зарплаты тратится в стране", – заявил Касрадзе. По его словам, задача властей – чтобы IT-специалисты тратили бы в Грузии как можно больше денег. Согласно последним обнародованным данным за 2023 год сектор информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) является самым растущим в Грузии. Доходы IT-сектора в 2023 году составили до 2,4 миллиарда лари, из которых 2,1 миллиарда лари были сгенерированы за счет экспорта услуг. Количество занятых в IT-секторе в 2023 году составило 30,2 тысячи человек, При этом средняя зарплата в этом секторе составляет 6 940 лари. В IT-секторе работало 24 117 компаний, в основном иностранные индивидуальные предприниматели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, экономика, мигранты, трудовые мигранты