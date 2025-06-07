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Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными

Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными

Sputnik Грузия

Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T16:36+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Украинская сторона перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщил глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.По его словам, также подготовлены списки военнослужащих категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодые до 25 лет", примерно по 1200 человек с каждой стороны."Мы готовы передать их незамедлительно украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской стороны. Нет их делегации. Нет списков", – говорит Мединский.Руководитель российской группы переговорщиков заявил, что российская сторона еще раз призывает украинских коллег строго соблюдать достигнутые договоренности.В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена – не менее 1000 человек. Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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украина, обострение ситуации вокруг украины, стамбул, в мире, новости, политика, москва, владимир мединский