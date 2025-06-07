https://sputnik-georgia.ru/20250607/ukraina-perenesla-vydachu-tel-i-obmen-plennymi--293682184.html
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными
Sputnik Грузия
Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня 07.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-07T16:36+0400
2025-06-07T16:36+0400
2025-06-07T16:57+0400
украина
обострение ситуации вокруг украины
стамбул
в мире
новости
политика
москва
владимир мединский
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269738528_0:252:1023:827_1920x0_80_0_0_cbe9d18bc1bf97095fc425497e3705c4.jpg
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Украинская сторона перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщил глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.По его словам, также подготовлены списки военнослужащих категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодые до 25 лет", примерно по 1200 человек с каждой стороны."Мы готовы передать их незамедлительно украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской стороны. Нет их делегации. Нет списков", – говорит Мединский.Руководитель российской группы переговорщиков заявил, что российская сторона еще раз призывает украинских коллег строго соблюдать достигнутые договоренности.В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена – не менее 1000 человек. Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
украина
стамбул
москва
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/18/269738528_0:14:1023:781_1920x0_80_0_0_185d2d7dd2572c6f6752fc2c4ba3af97.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
украина, обострение ситуации вокруг украины, стамбул, в мире, новости, политика, москва, владимир мединский
украина, обострение ситуации вокруг украины, стамбул, в мире, новости, политика, москва, владимир мединский
Украина перенесла выдачу тел и обмен пленными
16:36 07.06.2025 (обновлено: 16:57 07.06.2025)
Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня
ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Украинская сторона перенесла выдачу тел и обмен пленными на неопределенный срок, сообщил глава российской группы переговорщиков Владимир Мединский.
"В полном соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями мы подготовили более шести тысяч тел украинских бойцов ВСУ, которые находятся в рефрежираторах, замороженных, и в спецвагонах (в форме ВСУ, многие из них с документами), для передачи украинской стороне", – сказал Мединский.
По его словам, также подготовлены списки военнослужащих категорий "раненые", "тяжелобольные" и "молодые до 25 лет", примерно по 1200 человек с каждой стороны.
"Мы готовы передать их незамедлительно украинской стороне. Согласно утвержденному в Стамбуле графику, обмены должны были начаться сегодня. Наши представители прибыли на границу, в пункт обмена. Однако до сих пор, к сожалению, мы не понимаем почему, там нет представителей украинской стороны. Нет их делегации. Нет списков", – говорит Мединский.
Руководитель российской группы переговорщиков заявил, что российская сторона еще раз призывает украинских коллег строго соблюдать достигнутые договоренности.
"Семьи ждут своих сыновей и мужей. Тысячи семей получат возможность похоронить по-человечески, по-христиански погибших солдат. Мы на месте. Мы готовы все договоренности выполнить. Давайте поступать, как должно поступать людям", – добавил он.
В понедельник в Турции прошел второй раунд переговоров России и Украины. Встреча длилась больше часа во дворце Чираган в Стамбуле. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.
Также Москва и Киев договорились о масштабном обмене пленными: больных и тяжелораненых передадут по принципу "всех на всех", также обменяют пленных в возрасте до 25 лет. Общий потолок обмена – не менее 1000 человек. Кроме того, Россия в одностороннем порядке планировала передать Киеву шесть тысяч тел украинских солдат, Москва идентифицировала личности всех этих погибших.