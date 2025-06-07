https://sputnik-georgia.ru/20250607/vydacha-pasportov-novogo-tipa-otlozhena-do-1-avgusta-293672199.html

Выдача паспортов нового типа отложена до 1 августа

Выдача паспортов нового типа отложена до 1 августа

Sputnik Грузия

Паспорта и удостоверения личности старого дизайна будут действовать до конца своего срока 07.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-07T14:14+0400

2025-06-07T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 7 июн — Sputnik. Выдача удостоверений личности и паспортов нового типа отложена до 1 августа, соответствующее решение принял министр юстиции Грузии Паата Салия. Удостоверения личности и паспорта нового типа должны были выдаваться в Грузии с 4 июня 2025 года. Причины переноса срока выдачи не уточняются. Министерство юстиции уже определило параметры для обоих типов документов, в том числе особый вид бумаги, микросхемы, защитные знаки и личные данные, которые будут вноситься в документ. В новых загранпаспортах граждан Грузии изменится дизайн каждой страницы. Особым знаком станут ноты государственного гимна Грузии на последней странице паспорта. А вот новшеством в удостоверениях личности, помимо дополнительных средств защиты, станет QR-код, по которому соответствующие органы смогут проверить действительность документа и данные владельца. Паспорта и удостоверения личности старого дизайна будут действовать до конца своего срока. В паспортах граждан Грузии указываются только имя, фамилия, пол, дата и место рождения. Никаких других данных, в том числе отчества и адреса регистрации, в документах нет. Документы в Грузии можно получить в любом Доме юстиции или филиале Агентства гражданского обслуживания, вне зависимости от места проживания и регистрации. Никаких документов или фотографий дополнительно предоставлять не надо. Только тем, кто берет удостоверение в первый раз, нужно свидетельство о рождении. Фотографии на документы делаются в электронном виде на месте. Документы выдаются максимум на 10-й рабочий день с момента подачи заявления. Процесс можно ускорить и получить все в тот же день. Стоимость удостоверения личности – от 60 до 150 лари, в зависимости от срока изготовления. Стоимость паспорта – от 150 до 350 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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