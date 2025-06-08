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Чем заняться молодежи летом в Тбилиси? Мэрия предлагает бесплатные программы
Чем заняться молодежи летом в Тбилиси? Мэрия предлагает бесплатные программы
Sputnik Грузия
Летние молодежные программы 2025 года стартуют 15 июня и продлятся до сентября 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T10:04+0400
2025-06-08T10:04+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в целях пропаганды здорового образа жизни с 15 июня реализует бесплатные летние программы для шести тысяч молодых людей, заявил столичный мэр Каха Каладзе.В рамках программы молодые люди получат возможность заниматься такими видами спорта, как теннис, падел, боулинг, рафтинг, а также совершать пешие походы по Тбилиси и в охраняемые территории Грузии. По словам мэра, в прошлом году в программе приняли участие около 5 тысяч молодых людей. "В этом году у нас есть возможность увеличить их количество. Важно, что наряду с традиционными мероприятиями, будет проведено около 20 тематических молодежных лагерей", – добавил Каладзе. Темы тематических лагерей: искусственный интеллект, робототехника, кино- и театральное искусство, английский язык, интеллектуальная собственность и информационные технологии. Кроме того, запланированы международные лагеря с привлечением французской и шведской молодежи. Мэрия Тбилиси ежегодно организовывает летние молодежные программы для содействия здоровому образу жизни, отдыху и развлечениям. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, молодежь
каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество, молодежь
Чем заняться молодежи летом в Тбилиси? Мэрия предлагает бесплатные программы
Летние молодежные программы 2025 года стартуют 15 июня и продлятся до сентября
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Мэрия Тбилиси в целях пропаганды здорового образа жизни с 15 июня реализует бесплатные летние программы для шести тысяч молодых людей, заявил столичный мэр Каха Каладзе.
В рамках программы молодые люди получат возможность заниматься такими видами спорта, как теннис, падел, боулинг, рафтинг, а также совершать пешие походы по Тбилиси и в охраняемые территории Грузии.
"В рамках программы участники будут обеспечены транспортом, питанием, оборудованием и услугами квалифицированных инструкторов. Летние молодежные программы 2025 года стартуют 15 июня и продлятся до сентября. Регистрация на программы будет осуществляться поэтапно на сайте: www.youthtbilisi.ge", – сказал Каладзе.
По словам мэра, в прошлом году в программе приняли участие около 5 тысяч молодых людей.
"В этом году у нас есть возможность увеличить их количество. Важно, что наряду с традиционными мероприятиями, будет проведено около 20 тематических молодежных лагерей", – добавил Каладзе.
Темы тематических лагерей: искусственный интеллект, робототехника, кино- и театральное искусство, английский язык, интеллектуальная собственность и информационные технологии.
Кроме того, запланированы международные лагеря с привлечением французской и шведской молодежи.
Мэрия Тбилиси ежегодно организовывает летние молодежные программы для содействия здоровому образу жизни, отдыху и развлечениям.