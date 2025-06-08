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Грузия полностью соблюдает международные санкции в отношении России – Служба доходов
Грузия полностью соблюдает международные санкции в отношении России – Служба доходов
Sputnik Грузия
Служба доходов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T15:41+0400
2025-06-08T15:41+0400
2025-06-08T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия с момента введения международных санкций полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов страны. В субботу в эфире оппозиционного телеканала "Формула" показали сюжет, как якобы из порта Новороссийск в порт Поти попадает находящаяся под санкциями российская нефть с измененной документацией. По данным Службы доходов, на сегодняшний день в таможенной администрации действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных факторов риска. Как пояснили в ведомстве, несмотря на предоставление подробной пояснительной информации и просьбу ведомства не менять содержание разъяснения, в эфир был передан лишь небольшой фрагмент ответа, а не полная версия. Кроме того, авторы сюжета, так и его респондент намеренно распространяли необоснованные обвинения в адрес одного из руководителей ведомства в утвердительной форме. Соответственно, как отметили в Службе доходов, описанная в журналистском расследовании схема является полной дезинформацией. Кроме того, Служба доходов Министерства финансов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза, а также других стран-партнеров относительно перемещения санкционных товаров на территории Грузии, и они постоянно информируются о ходе реализации санкций.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, служба доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции
новости, грузия, политика, служба доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции
Грузия полностью соблюдает международные санкции в отношении России – Служба доходов
Служба доходов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия с момента введения международных санкций полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов страны.
В субботу в эфире оппозиционного телеканала "Формула" показали сюжет, как якобы из порта Новороссийск в порт Поти попадает находящаяся под санкциями российская нефть с измененной документацией.
"С момента введения международных санкций Грузия полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе. Очевидно, что выдвижение очередной волны беспочвенных обвинений в адрес Грузии по применению международных санкций является очередным заказом и представляет собой попытку реализации политических целей", – говорится в заявлении.
По данным Службы доходов, на сегодняшний день в таможенной администрации действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных факторов риска.
Как пояснили в ведомстве, несмотря на предоставление подробной пояснительной информации и просьбу ведомства не менять содержание разъяснения, в эфир был передан лишь небольшой фрагмент ответа, а не полная версия. Кроме того, авторы сюжета, так и его респондент намеренно распространяли необоснованные обвинения в адрес одного из руководителей ведомства в утвердительной форме.
"Что касается судна, указанного в сюжете, то в результате таможенных формальностей было подтверждено, что указанное судно и компания, которой принадлежит судно, не попадали под международные санкции, поэтому оно въехало в страну в полном соответствии с законодательством, а груз был помещен под процедуру импорта", – говорится в заявлении.
Соответственно, как отметили в Службе доходов, описанная в журналистском расследовании схема является полной дезинформацией.
Кроме того, Служба доходов Министерства финансов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза, а также других стран-партнеров относительно перемещения санкционных товаров на территории Грузии, и они постоянно информируются о ходе реализации санкций.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.