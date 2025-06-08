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Грузия полностью соблюдает международные санкции в отношении России – Служба доходов

Грузия полностью соблюдает международные санкции в отношении России – Служба доходов

Sputnik Грузия

Служба доходов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T15:41+0400

2025-06-08T15:41+0400

2025-06-08T15:41+0400

новости

грузия

политика

служба доходов министерства финансов грузии

антироссийские санкции

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Грузия с момента введения международных санкций полностью соблюдает установленные правила и строго контролирует все виды таможенных операций на границе, говорится в заявлении Службы доходов министерства финансов страны. В субботу в эфире оппозиционного телеканала "Формула" показали сюжет, как якобы из порта Новороссийск в порт Поти попадает находящаяся под санкциями российская нефть с измененной документацией. По данным Службы доходов, на сегодняшний день в таможенной администрации действуют 37 профилей риска, которые автоматически идентифицируют данные о санкциях и инициируют выявление дополнительных факторов риска. Как пояснили в ведомстве, несмотря на предоставление подробной пояснительной информации и просьбу ведомства не менять содержание разъяснения, в эфир был передан лишь небольшой фрагмент ответа, а не полная версия. Кроме того, авторы сюжета, так и его респондент намеренно распространяли необоснованные обвинения в адрес одного из руководителей ведомства в утвердительной форме. Соответственно, как отметили в Службе доходов, описанная в журналистском расследовании схема является полной дезинформацией. Кроме того, Служба доходов Министерства финансов в рамках процедур таможенного контроля тесно сотрудничает и находится в постоянной связи с компетентными органами США и Евросоюза, а также других стран-партнеров относительно перемещения санкционных товаров на территории Грузии, и они постоянно информируются о ходе реализации санкций.Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, служба доходов министерства финансов грузии, антироссийские санкции