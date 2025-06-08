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Как в Грузии работает система оповещения природных катастроф
Как в Грузии работает система оповещения природных катастроф
Sputnik Грузия
Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T19:51+0400
2025-06-08T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Правительство Грузии продолжает работу над системой раннего оповещения о природных катастрофах, увеличивая число метеостанций и системы прогнозирования наводнений, говорится в отчете премьер-министра страны, представленном в парламент. Власти Грузии серьезно занялись вопросом раннего предупреждения стихийных бедствий после 2023 года, когда на горном курорте в Шови 3 августа в результате схода оползня погибли 33 человека. Согласно отчету, к маю 2025 года в стране функционировало 255 наземных пунктов наблюдения за метеорологическими и гидрологическими параметрами. Кроме того, подготовлены карты гидрометеорологических и геологических опасностей (наводнения, снежные лавины, засуха, град, сильный ветер, оползни и сели) для 11 основных речных бассейнов Грузии и ведется процесс их проверки. Осуществляются работы и по внедрению информационно-коммуникационных технологий для улучшения систем сбора данных, прогнозирования погоды и распространения ранних предупреждений. Кроме того, с привлечением международно признанных швейцарских экспертов завершен первый этап работ по выявлению природных опасностей на ледниках Грузии. На втором этапе планируется детальная оценка ожидаемых опасностей в выявленных горячих точках и разработка рекомендаций с целью проведения превентивных мероприятий. Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, швеция, западная грузия, шови, катастрофы
Как в Грузии работает система оповещения природных катастроф
19:51 08.06.2025 (обновлено: 20:21 08.06.2025)
Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Правительство Грузии продолжает работу над системой раннего оповещения о природных катастрофах, увеличивая число метеостанций и системы прогнозирования наводнений, говорится в отчете премьер-министра страны, представленном в парламент.
Власти Грузии серьезно занялись вопросом раннего предупреждения стихийных бедствий после 2023 года, когда на горном курорте в Шови 3 августа в результате схода оползня погибли 33 человека.
Согласно отчету, к маю 2025 года в стране функционировало 255 наземных пунктов наблюдения за метеорологическими и гидрологическими параметрами.
Кроме того, подготовлены карты гидрометеорологических и геологических опасностей (наводнения, снежные лавины, засуха, град, сильный ветер, оползни и сели) для 11 основных речных бассейнов Грузии и ведется процесс их проверки.
Карты помогут выявить районы, уязвимые к стихийным бедствиям, и распространять предупреждения. Также внедрена система прогнозирования наводнений для речных бассейнов Западной Грузии, и ведутся работы по внедрению подобной системы в восточной части страны.
Осуществляются работы и по внедрению информационно-коммуникационных технологий для улучшения систем сбора данных, прогнозирования погоды и распространения ранних предупреждений.
Кроме того, с привлечением международно признанных швейцарских экспертов завершен первый этап работ по выявлению природных опасностей на ледниках Грузии.
На втором этапе планируется детальная оценка ожидаемых опасностей в выявленных горячих точках и разработка рекомендаций с целью проведения превентивных мероприятий.
В 2018 году в Грузии стартовала масштабная семилетняя программа, направленная на сокращение рисков катастроф, вызванных изменением климата. Запустило ее правительство Грузии совместно с Программой развития ООН (UNDP) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (GCF) и правительств Швеции и Швейцарии.
Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.