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Как в Грузии работает система оповещения природных катастроф

Как в Грузии работает система оповещения природных катастроф

Sputnik Грузия

Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T19:51+0400

2025-06-08T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Правительство Грузии продолжает работу над системой раннего оповещения о природных катастрофах, увеличивая число метеостанций и системы прогнозирования наводнений, говорится в отчете премьер-министра страны, представленном в парламент. Власти Грузии серьезно занялись вопросом раннего предупреждения стихийных бедствий после 2023 года, когда на горном курорте в Шови 3 августа в результате схода оползня погибли 33 человека. Согласно отчету, к маю 2025 года в стране функционировало 255 наземных пунктов наблюдения за метеорологическими и гидрологическими параметрами. Кроме того, подготовлены карты гидрометеорологических и геологических опасностей (наводнения, снежные лавины, засуха, град, сильный ветер, оползни и сели) для 11 основных речных бассейнов Грузии и ведется процесс их проверки. Осуществляются работы и по внедрению информационно-коммуникационных технологий для улучшения систем сбора данных, прогнозирования погоды и распространения ранних предупреждений. Кроме того, с привлечением международно признанных швейцарских экспертов завершен первый этап работ по выявлению природных опасностей на ледниках Грузии. На втором этапе планируется детальная оценка ожидаемых опасностей в выявленных горячих точках и разработка рекомендаций с целью проведения превентивных мероприятий. Бюджет проекта, который включает в том числе создание системы раннего предупреждения, составляет 74 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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