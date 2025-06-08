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На акциях протеста в США запретят носить маски

На акциях протеста в США запретят носить маски

Sputnik Грузия

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что при необходимости в Лос-Анджелес отправят военных Корпуса морской пехоты 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T14:34+0400

2025-06-08T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Маски будет запрещено носить на акциях протеста в США, об этом заявил глава государства Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе."Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) ранее провела рейд, чтобы выявить нелегальных мигрантов в центре города, в результате он перерос в стычки с протестующими.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике.В частности, в мае он пригрозил сократить финансирование штата. Ранее президент отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковал действия местных властей по борьбе с лесными пожарами.На это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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