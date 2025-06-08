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На акциях протеста в США запретят носить маски
На акциях протеста в США запретят носить маски
Sputnik Грузия
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что при необходимости в Лос-Анджелес отправят военных Корпуса морской пехоты 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T14:34+0400
2025-06-08T14:34+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Маски будет запрещено носить на акциях протеста в США, об этом заявил глава государства Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе."Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) ранее провела рейд, чтобы выявить нелегальных мигрантов в центре города, в результате он перерос в стычки с протестующими.Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике.В частности, в мае он пригрозил сократить финансирование штата. Ранее президент отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковал действия местных властей по борьбе с лесными пожарами.На это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, лос-анджелес, сша, калифорния, дональд трамп, пентагон
На акциях протеста в США запретят носить маски
14:34 08.06.2025 (обновлено: 14:52 08.06.2025)
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что при необходимости в Лос-Анджелес отправят военных Корпуса морской пехоты
ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Маски будет запрещено носить на акциях протеста в США, об этом заявил глава государства Дональд Трамп на фоне протестов в Лос-Анджелесе.
"Маски перестанут быть разрешены к ношению во время протестов с настоящего момента. Что приходится скрывать этим людям и почему?" – написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) ранее провела рейд, чтобы выявить нелегальных мигрантов в центре города, в результате он перерос в стычки с протестующими.
Белый дом заявил, что на фоне происходящего в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в две тысячи человек. Кроме того, глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что при необходимости в Лос-Анджелес отправят и военных Корпуса морской пехоты, которые размещены на базе Кэмп-Пендлтон.
Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно подвергал ее критике.
В частности, в мае он пригрозил сократить финансирование штата. Ранее президент отменил проекты по предотвращению наводнений на сумму 126,4 миллиона долларов и критиковал действия местных властей по борьбе с лесными пожарами.
На это губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что штат может отказаться от уплаты федеральных налогов.