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Православные верующие Грузии отмечают праздник Святой Троицы – видео
Православные верующие Грузии отмечают праздник Святой Троицы – видео
Sputnik Грузия
В связи с праздником Святой Троицы, который православные верующие в 2025 году отмечают 8 июня, праздничные богослужения проходят во всех храмах и церквях... 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T16:04+0400
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Особо праздник отмечается в главном храме страны – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, его называют еще и Пятидесятницей, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.Троицу с древних времен считают днем основания Новозаветной Церкви на земле. Именно в этот день Святой Дух наделил особой силой апостолов, чтобы они распространяли христианство по миру.Это событие означало триединство Бога, три ипостаси Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, которые существуют в единстве, творят мир и освящают его божественной благодатью.Праздник в честь Троицы установили апостолы, в церковный календарь его внесли в конце IV века, после признания догмата о божественном триединстве.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская православная церковь, религия , история, грузинские традиции и обычаи, традиции, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, грузинская православная церковь, религия , история, грузинские традиции и обычаи, традиции, видео
Православные верующие Грузии отмечают праздник Святой Троицы – видео
16:04 08.06.2025 (обновлено: 16:31 08.06.2025)
В связи с праздником Святой Троицы, который православные верующие в 2025 году отмечают 8 июня, праздничные богослужения проходят во всех храмах и церквях Грузии.
Особо праздник отмечается в главном храме страны – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, его называют еще и Пятидесятницей, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.
Троицу с древних времен считают днем основания Новозаветной Церкви на земле. Именно в этот день Святой Дух наделил особой силой апостолов, чтобы они распространяли христианство по миру.
Это событие означало триединство Бога, три ипостаси Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, которые существуют в единстве, творят мир и освящают его божественной благодатью.
Праздник в честь Троицы установили апостолы, в церковный календарь его внесли в конце IV века, после признания догмата о божественном триединстве.