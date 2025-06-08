https://sputnik-georgia.ru/20250608/pravoslavnye-veruyuschie-gruzii-otmechayut-prazdnik-svyatoy-troitsy---video-293687407.html

Православные верующие Грузии отмечают праздник Святой Троицы – видео

Православные верующие Грузии отмечают праздник Святой Троицы – видео

Sputnik Грузия

В связи с праздником Святой Троицы, который православные верующие в 2025 году отмечают 8 июня, праздничные богослужения проходят во всех храмах и церквях... 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T16:04+0400

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Особо праздник отмечается в главном храме страны – кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в Тбилиси. Троица – один из 12-ти главных церковных праздников, его называют еще и Пятидесятницей, так как христианский мир празднует его на 50-й день после Пасхи.Троицу с древних времен считают днем основания Новозаветной Церкви на земле. Именно в этот день Святой Дух наделил особой силой апостолов, чтобы они распространяли христианство по миру.Это событие означало триединство Бога, три ипостаси Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух, которые существуют в единстве, творят мир и освящают его божественной благодатью.Праздник в честь Троицы установили апостолы, в церковный календарь его внесли в конце IV века, после признания догмата о божественном триединстве.

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