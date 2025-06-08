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Скандал в ГПЦ? Прокуратура Грузии расследует дело о попытке ликвидации епископа

Скандал в ГПЦ? Прокуратура Грузии расследует дело о попытке ликвидации епископа

Sputnik Грузия

Прокуратура Грузии расследует дело о попытке ликвидации епископа 08.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Прокуратура Грузии начала расследование о готовящейся ликвидации епископа Марнеульского и Худжабского, его преосвященства Георгия Джамделиани, о которой сам священнослужитель заявил журналистам, сообщили в пресс-службе ведомства. Епископ Марнеульский и Худжабский Георгий (Джамделиани) сообщил СМИ, что его пытались отравить. По словам священнослужителя, отправить его планировал действующий член правительства Грузии. С этой целью чиновник, чье имя не называется, нанял монахиню, которая должна была осуществить отравление, а также выносила информацию из резиденции. Епископ утверждает, что обо всем ему рассказала сама монахиня, которую в итоге "кинул" заказчик. Прокуратура Грузии начала расследование по статье "Приготовление к умышленному убийству". В ведомстве заявляют, что в рамках расследования будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии, грузинская православная церковь