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В Грузии больше не будут платить советникам чиновников
В Грузии больше не будут платить советникам чиновников
Sputnik Грузия
Согласно поправкам, советник хоть и будет работать по контракту, но заработную плату будет получать на своей основной работе 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T09:01+0400
2025-06-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "О публичной службе", согласно которым работа советником будет неоплачиваемой в государственных ведомствах. Закон "О публичной службе" касается исключительно бюджетных учреждений и чиновников. Согласно поправкам, советник хоть и будет работать по контракту, но заработную плату будет получать на своей основной работе, а не из бюджета ведомства. Причиной лишения советников зарплаты законодатели называют то, что их деятельность, исходя из своей сути, не может быть приравнена к работе лиц, трудоустроенных в государственном ведомстве. Сколько советников трудоустроено в госведомствах, авторы законопроекта не уточняют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество
грузия, новости, общество
В Грузии больше не будут платить советникам чиновников
Согласно поправкам, советник хоть и будет работать по контракту, но заработную плату будет получать на своей основной работе
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "О публичной службе", согласно которым работа советником будет неоплачиваемой в государственных ведомствах.
Закон "О публичной службе" касается исключительно бюджетных учреждений и чиновников.
Согласно поправкам, советник хоть и будет работать по контракту, но заработную плату будет получать на своей основной работе, а не из бюджета ведомства.
Причиной лишения советников зарплаты законодатели называют то, что их деятельность, исходя из своей сути, не может быть приравнена к работе лиц, трудоустроенных в государственном ведомстве.
Сколько советников трудоустроено в госведомствах, авторы законопроекта не уточняют.