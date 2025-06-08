https://sputnik-georgia.ru/20250608/v-gruzii-bolshe-ne-budut-platit-sovetnikam-chinovnikov-293630459.html

В Грузии больше не будут платить советникам чиновников

В Грузии больше не будут платить советникам чиновников

Sputnik Грузия

Согласно поправкам, советник хоть и будет работать по контракту, но заработную плату будет получать на своей основной работе 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T09:01+0400

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2025-06-08T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Парламент Грузии в ближайшее время приступит к рассмотрению поправок в закон "О публичной службе", согласно которым работа советником будет неоплачиваемой в государственных ведомствах. Закон "О публичной службе" касается исключительно бюджетных учреждений и чиновников. Согласно поправкам, советник хоть и будет работать по контракту, но заработную плату будет получать на своей основной работе, а не из бюджета ведомства. Причиной лишения советников зарплаты законодатели называют то, что их деятельность, исходя из своей сути, не может быть приравнена к работе лиц, трудоустроенных в государственном ведомстве. Сколько советников трудоустроено в госведомствах, авторы законопроекта не уточняют.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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