https://sputnik-georgia.ru/20250608/v-kitae-obnaruzhen-novyy-koronavirus---budet-li-novaya-pandemiya-293687679.html

В Китае обнаружен новый коронавирус - будет ли новая пандемия

В Китае обнаружен новый коронавирус - будет ли новая пандемия

Sputnik Грузия

HKU5 был впервые обнаружен у летучих мышей исследователями из китайской лаборатории, откуда, как опасаются, произошла утечка SARS-CoV-2, ставшего причиной... 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T16:54+0400

2025-06-08T16:54+0400

2025-06-08T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Американские ученые нашли новый коронавирус HKU5-CoV-2, который находится всего в одной мутации от того, чтобы начать проникать в клетки человека и стать причиной еще одной пандемии. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications, о них рассказал Daily Mail.По словам исследователей, этот патоген принадлежит к тому же семейству, что и смертельно опасный вирус MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome coronavirus) — возбудитель ближневосточного респираторного синдрома. Это зоонозный патоген, передающийся от двугорбых верблюдов человеку и вызывающий тяжелые респираторные заболевания, от которых погибают до трети заразившихся.HKU5 был впервые обнаружен у летучих мышей исследователями из китайской лаборатории, откуда, как опасаются, произошла утечка SARS-CoV-2, ставшего причиной пандемии в 2020 году. Профессор вирусологии Университета штата Вашингтон и один из авторов исследования Майкл Летко рассказал, что ранее вирусы HKU5 почти не изучались. В лабораторных условиях они уже показали способность заражать клетки летучих мышей. По словам Летко, если внести одно изменение в структуру белка вируса, он сможет связываться с человеческими рецепторами ACE2, которые расположены в носу, горле и ротовой полости.Вирус HKU5-CoV-2 был обнаружен в конце февраля 2025 года. Ученые сразу заявили, что он потенциально опасен для человека. Ученые отметили, что HKU5-CoV-2 — такое название получил новый вирус — "может иметь более широкий круг хозяев и более высокий потенциал для межвидового заражения". Однако эффективность нового вируса, по словам исследователей, значительно ниже, чем у COVID-19.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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