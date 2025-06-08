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"Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро" – с 24 июня Тбилиси примет фестиваль балета
"Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро" – с 24 июня Тбилиси примет фестиваль балета
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Тбилисский фестиваль балета, ставший международным, проводится с 2017 года 08.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-08T18:37+0400
2025-06-08T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский фестиваль балета пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета имени Палиашвили с 24 июня по 6 июля, сообщили организаторы. Под художественным руководством легендарной грузинской прима-балерины Нино Ананиашвили зрители смогут увидеть на оперной сцене танцоров и солистов ведущих европейских балетных трупп из Нидерландов, Германии и Дании. Они выступят вместе с Грузинским государственным балетом. "Тбилисский международный фестиваль балета – это место, где встречаются классическая и современная хореография, солисты и кордебалет, общепризнанные исполнители и восходящие звезды, известные и неизвестные, художники и любители искусства, солисты и балетные труппы, Восток и Запад. Это место встречи, где все учатся и учат одновременно", – рассказала Ананиашвили. Программа фестиваля: Тбилисский фестиваль балета, ставший международным, проводится с 2017 года. Его художественным руководителем является прима-балерина Нино Ананиашвили. Во время пандемии коронавируса фестиваль не проводился. В этом году Тбилиси примет мероприятие в шестой раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, культура, новости, нино ананиашвили, тбилисский театр оперы и балета
грузия, культура, новости, нино ананиашвили, тбилисский театр оперы и балета
"Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро" – с 24 июня Тбилиси примет фестиваль балета
18:37 08.06.2025 (обновлено: 18:54 08.06.2025)
Тбилисский фестиваль балета, ставший международным, проводится с 2017 года
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский фестиваль балета пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета имени Палиашвили с 24 июня по 6 июля, сообщили организаторы.
Под художественным руководством легендарной грузинской прима-балерины Нино Ананиашвили зрители смогут увидеть на оперной сцене танцоров и солистов ведущих европейских балетных трупп из Нидерландов, Германии и Дании. Они выступят вместе с Грузинским государственным балетом.
"Тбилисский международный фестиваль балета – это место, где встречаются классическая и современная хореография, солисты и кордебалет, общепризнанные исполнители и восходящие звезды, известные и неизвестные, художники и любители искусства, солисты и балетные труппы, Восток и Запад. Это место встречи, где все учатся и учат одновременно", – рассказала Ананиашвили.
24 июня – Открытие. Три одноактных спектакля: "Лебединое озеро" (Действие II), "Серенада", " Сагалобели";
26 июня – Балет "Жизель";
28 июня – Вечер современной хореографии, "Kammerbelletten";
1 и 2 июля – Одноактные балеты;
4 и 6 июля – Балет "Баядерка".
Тбилисский фестиваль балета, ставший международным, проводится с 2017 года. Его художественным руководителем является прима-балерина Нино Ананиашвили.
Во время пандемии коронавируса фестиваль не проводился. В этом году Тбилиси примет мероприятие в шестой раз.