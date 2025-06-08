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"Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро" – с 24 июня Тбилиси примет фестиваль балета

"Жизель", "Баядерка", "Лебединое озеро" – с 24 июня Тбилиси примет фестиваль балета

Sputnik Грузия

Тбилисский фестиваль балета, ставший международным, проводится с 2017 года 08.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-08T18:37+0400

2025-06-08T18:37+0400

2025-06-08T18:54+0400

грузия

культура

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нино ананиашвили

тбилисский театр оперы и балета

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Тбилисский фестиваль балета пройдет на сцене Государственного театра оперы и балета имени Палиашвили с 24 июня по 6 июля, сообщили организаторы. Под художественным руководством легендарной грузинской прима-балерины Нино Ананиашвили зрители смогут увидеть на оперной сцене танцоров и солистов ведущих европейских балетных трупп из Нидерландов, Германии и Дании. Они выступят вместе с Грузинским государственным балетом. "Тбилисский международный фестиваль балета – это место, где встречаются классическая и современная хореография, солисты и кордебалет, общепризнанные исполнители и восходящие звезды, известные и неизвестные, художники и любители искусства, солисты и балетные труппы, Восток и Запад. Это место встречи, где все учатся и учат одновременно", – рассказала Ананиашвили. Программа фестиваля: Тбилисский фестиваль балета, ставший международным, проводится с 2017 года. Его художественным руководителем является прима-балерина Нино Ананиашвили. Во время пандемии коронавируса фестиваль не проводился. В этом году Тбилиси примет мероприятие в шестой раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, нино ананиашвили, тбилисский театр оперы и балета