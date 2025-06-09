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Более 10 тысяч учеников в 2024 году "бросили" школу в Грузии

Более 10 тысяч учеников в 2024 году "бросили" школу в Грузии

Sputnik Грузия

Из бросивших школу 6,4 тысячи – мальчики, 4,3 тысячи – девочки 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T11:58+0400

2025-06-09T11:58+0400

2025-06-09T11:58+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Обучение в школах Грузии в 2024 году прекратили в общей сложности 10,8 тысячи учащихся, что на 2,6 тысячи меньше, чем в 2023 году, говорится в годовом отчете парламенту Народного защитника Грузии Левана Иоселиани. Из 10,8 тысячи учащихся 7 599 приостановили статус, а 3 201 – прекратили. Чаще всего, согласно официальной статистике, приостановление статуса связано с такими основаниями, как "выезд за границу с семьей", "заявление родителя/законного представителя", "продолжение обучения в профессиональном колледже" и "ограниченное количество последовательных пропусков". Из бросивших школу 6,4 тысячи – мальчики, 4,3 тысячи – девочки. Примечательно, что 5 609 несовершеннолетних прекратили обучение в школе после окончания 9 классов. По словам народного защитника, около 2 тысяч учеников отказались от образовательного процесса по заявлению родителей, и здесь может скрываться проблема ранних браков. По территориальному распределению самый высокий уровень приостановки или прекращения статуса учащегося в 2024 году был зафиксирован в Тбилиси – 4 170, а также в регионах Квемо Картли – 1 979 и Аджария – 1 273. Всего в Грузии действуют 2 086 государственных и 206 частных школ, из которых 9 являются школами-интернатами, а общее количество учащихся по данным на 2024-2025 учебный год составляет 640 499 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, леван иоселиани, народный защитник грузии, образование в грузии