https://sputnik-georgia.ru/20250609/khvichu-kvaratskheliya-i-zuriko-davitashvili--obokrali--chto-zabrali-zloumyshlenniki--293691072.html
Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили обокрали – что забрали злоумышленники ?
Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили обокрали – что забрали злоумышленники ?
Sputnik Грузия
Грузинских футболистов ограбили во время отдыха во Франции 09.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-09T14:54+0400
2025-06-09T14:54+0400
2025-06-09T14:54+0400
грузия
новости
хвича кварацхелия
зурико давиташвили
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/09/293690870_0:601:2048:1753_1920x0_80_0_0_0aa51c5057aba6b607464bfc80d1eb71.jpg
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дом вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия и вингера "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили обокрали во время отдыха в Каннах, сообщил Первый канал. Неизвестные забрали драгоценности, сумки и дорогие часы. Кража произошла, когда футболисты гуляли в Каннах с членами семьи. Во время инцидента никто не пострадал. Три года назад в Неаполе у Кварацхелия угнали автомобиль. Полиция нашла машину спустя несколько часов по горячим следам. После завершения чемпионата Франции по футболу Кварацхелия и Давиташвили отправились на отдых в Канны. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль не стал вызывать их на июньские сборы в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/09/293690870_0:409:2048:1945_1920x0_80_0_0_1d333661f110659d8979b6ae29c34cd2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, хвича кварацхелия, зурико давиташвили
грузия, новости, хвича кварацхелия, зурико давиташвили
Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили обокрали – что забрали злоумышленники ?
Грузинских футболистов ограбили во время отдыха во Франции
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дом вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия и вингера "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили обокрали во время отдыха в Каннах, сообщил Первый канал.
Неизвестные забрали драгоценности, сумки и дорогие часы. Кража произошла, когда футболисты гуляли в Каннах с членами семьи. Во время инцидента никто не пострадал.
Три года назад в Неаполе у Кварацхелия угнали автомобиль. Полиция нашла машину спустя несколько часов по горячим следам.
После завершения чемпионата Франции по футболу Кварацхелия и Давиташвили отправились на отдых в Канны. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль не стал вызывать их на июньские сборы в Тбилиси.