https://sputnik-georgia.ru/20250609/khvichu-kvaratskheliya-i-zuriko-davitashvili--obokrali--chto-zabrali-zloumyshlenniki--293691072.html

Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили обокрали – что забрали злоумышленники ?

Хвичу Кварацхелия и Зурико Давиташвили обокрали – что забрали злоумышленники ?

Sputnik Грузия

Грузинских футболистов ограбили во время отдыха во Франции 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T14:54+0400

2025-06-09T14:54+0400

2025-06-09T14:54+0400

грузия

новости

хвича кварацхелия

зурико давиташвили

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Дом вингера "Пари Сен-Жермен" Хвичи Кварацхелия и вингера "Сент-Этьена" Зурико Давиташвили обокрали во время отдыха в Каннах, сообщил Первый канал. Неизвестные забрали драгоценности, сумки и дорогие часы. Кража произошла, когда футболисты гуляли в Каннах с членами семьи. Во время инцидента никто не пострадал. Три года назад в Неаполе у Кварацхелия угнали автомобиль. Полиция нашла машину спустя несколько часов по горячим следам. После завершения чемпионата Франции по футболу Кварацхелия и Давиташвили отправились на отдых в Канны. Главный тренер сборной Грузии по футболу Вилли Саньоль не стал вызывать их на июньские сборы в Тбилиси. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, хвича кварацхелия, зурико давиташвили