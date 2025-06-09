Мультимодальный контейнерный терминал открылся на западе Грузии
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМультимодальный контейнерный терминал в Поти
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Подписаться
Терминал расположен недалеко от порта Поти, на площади более 9 га, а его годовая пропускная способность на первом этапе составит более 80 тыс. контейнеров
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Мультимодальный контейнерный терминал в Поти – это дополнительная мощность, которая окажет положительное влияние на развитие Среднего коридора, заявил замминистра экономики и устойчивого развития Гурам Гурамишвили на открытии терминала.
Официальное открытие мультимодального контейнерного терминала в Поти состоялось в понедельник, 9 июня. Новый логистический терминал станет важной инфраструктурной частью Среднего коридора (Транскаспийского международного транспортного маршрута – ТМТМ). Проект реализован АО "Поти Транстерминал", компанией, совместно учрежденной казахстанской и грузинской сторонами. Инвестиционная стоимость проекта составляет 31,5 млн долларов.
"Работники в сфере транспорта, знакомые со структурой перевозок по Среднему коридору, заметят, что терминал полностью адаптирован для блок-поездов. Именно их качественное обслуживание позволяет добиться результата, который делает Средний коридор более конкурентоспособным маршрутом, что для нас очень важно", – сказал Гурамишвили.
По его словам, открытие мультимодального терминала радует, поскольку на протяжении многих лет в транспортный комплекс Поти не было инвестиций такого масштаба и не запускался столь современный терминал.
Терминал расположен недалеко от порта Поти, на площади более 9 га, а его годовая пропускная способность на первом этапе составит более 80 тыс. контейнеров. Кроме того, как заявили в "Поти Транстерминал", терминал будет одновременно обслуживать до 120 железнодорожных вагонов, и на нем будут работать более 100 человек.
Терминал будет обслуживать как международные, так и местные перевозки. Также важно обрабатывать грузы с региональными направлениями в Грузию, Азербайджан и Армению.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМультимодальный контейнерный терминал в Поти
Мультимодальный контейнерный терминал в Поти
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Новый терминал в Поти стал одним из самых лучших по оснащению логистических объектов в Грузии. Как ранее заявил гендиректор "Поти ТрансТерминал" Олжас Арыкбаев, в терминале установлены два козловых крана, каждый из которых может обрабатывать до 25 контейнеров в час, использовано надежное железобетонное покрытие.
По его словам, на терминале созданы условия по самым высоким требованиям, в том числе для ценных грузов с высокой добавленной стоимостью.
В церемонии открытия Потийского мультимодального терминала приняли участие заместитель председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Министерства транспорта Казахстана Касим Тлепов, посол Казахстана в Грузии Малик Мурзалин, а также представители Китая и Азербайджана.
© Ministry of Economy and Sustainable Development of GeorgiaМультимодальный контейнерный терминал в Поти
Мультимодальный контейнерный терминал в Поти
© Ministry of Economy and Sustainable Development of Georgia
Соглашение о реализации инфраструктурного проекта по строительству мультимодального терминала в городе Поти было подписано 2 июня 2023 года в Тбилиси между ТОО PTC Holding и партнерами из Грузии с участием представителей государственных органов Грузии, банковского сектора и частного бизнеса.
Поскольку порт Поти является конечной точкой транспортировки грузов из Центральной Азии на Черном море, строительство контейнерного терминала позволит казахстанскому бизнесу участвовать в формировании грузовых потоков, а также создаст выгодные тарифные условия на этом маршруте для казахстанских экспортеров и позволит привлечь дополнительные объемы транзитных грузов через Республику Казахстан.