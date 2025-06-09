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Новый фестиваль для оперных исполнителей учрежден в Грузии

Новый фестиваль для оперных исполнителей учрежден в Грузии

Sputnik Грузия

Фестиваль нацелен на популяризацию грузинской культуры и оперного искусства 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T18:54+0400

2025-06-09T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Министерство культуры Грузии учредило Тбилисский оперный фестиваль, на который съедутся ведущие исполнители из разных стран мира, сообщили в пресс-службе ведомства. Новый фестиваль возглавит всемирно известный оперный певец, бас Георгий Андгуладзе. Оперный дебют Андгуладзе состоялся в Италии на фестивале Джузеппе Верди, где артист исполнил партию Феррандо из оперы "Трубадур". Ежегодный фестиваль, учрежденный по инициативе главы министерства культуры, направлен на популяризацию грузинской культуры и развитие оперного и театрального искусства, на привлечение внимания молодого поколения к оперному искусству и поддержку талантов. Будут проводиться мастер-классы, а также предусмотрены программы обмена и стажировки грузинских студентов в ведущих оперных театрах мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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