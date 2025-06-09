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Новый фестиваль для оперных исполнителей учрежден в Грузии
Новый фестиваль для оперных исполнителей учрежден в Грузии
Sputnik Грузия
Фестиваль нацелен на популяризацию грузинской культуры и оперного искусства 09.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-09T18:54+0400
2025-06-09T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Министерство культуры Грузии учредило Тбилисский оперный фестиваль, на который съедутся ведущие исполнители из разных стран мира, сообщили в пресс-службе ведомства. Новый фестиваль возглавит всемирно известный оперный певец, бас Георгий Андгуладзе. Оперный дебют Андгуладзе состоялся в Италии на фестивале Джузеппе Верди, где артист исполнил партию Феррандо из оперы "Трубадур". Ежегодный фестиваль, учрежденный по инициативе главы министерства культуры, направлен на популяризацию грузинской культуры и развитие оперного и театрального искусства, на привлечение внимания молодого поколения к оперному искусству и поддержку талантов. Будут проводиться мастер-классы, а также предусмотрены программы обмена и стажировки грузинских студентов в ведущих оперных театрах мира. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, тбилиси
Новый фестиваль для оперных исполнителей учрежден в Грузии
18:54 09.06.2025 (обновлено: 18:59 09.06.2025)
Фестиваль нацелен на популяризацию грузинской культуры и оперного искусства
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Министерство культуры Грузии учредило Тбилисский оперный фестиваль, на который съедутся ведущие исполнители из разных стран мира, сообщили в пресс-службе ведомства.
Новый фестиваль возглавит всемирно известный оперный певец, бас Георгий Андгуладзе. Оперный дебют Андгуладзе состоялся в Италии на фестивале Джузеппе Верди, где артист исполнил партию Феррандо из оперы "Трубадур".
"Я думаю, что мы можем нанести эту страну на карту мира, как великолепную оперную локацию, которая привлечет тысячи любителей оперы, и мы сможем вместе развивать грузинское оперное искусство и представлять его на еще более высоком уровне в мире", – заявила глава Минкультуры Тинатин Рухадзе.
Ежегодный фестиваль, учрежденный по инициативе главы министерства культуры, направлен на популяризацию грузинской культуры и развитие оперного и театрального искусства, на привлечение внимания молодого поколения к оперному искусству и поддержку талантов.
Будут проводиться мастер-классы, а также предусмотрены программы обмена и стажировки грузинских студентов в ведущих оперных театрах мира.