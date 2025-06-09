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Полиция раскрыла схему продажи наркотиков в Грузии - задержаны граждане Украины и Беларуси
Полиция раскрыла схему продажи наркотиков в Грузии - задержаны граждане Украины и Беларуси
Sputnik Грузия
Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного срока 09.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-09T12:55+0400
2025-06-09T12:55+0400
2025-06-09T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Двое граждан Украины и Беларуси задержаны в Тбилиси по обвинению в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии. Задержание провели сотрудники полиции Хелвачаурского района Аджарии и Таможенного департамента Налоговой службы Министерства финансов. В ходе расследования дела было установлено, что обвиняемые участвовали в преступной схеме по незаконному обороту наркотиков. С целью их разоблачения полицейские осуществили контролируемую поставку в Грузию сумки, отправленной из-за рубежа на имя обвиняемых. Внутри находившегося в ней шлема было обнаружено до полукилограмма наркотического средства — метадона, которое иностранцы намеревались приобрести. Кроме того, в сумке вместе с наркотиками был найден GPS-навигатор.Расследование ведется по факту покушения на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение. В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
грузия, новости, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
Полиция раскрыла схему продажи наркотиков в Грузии - задержаны граждане Украины и Беларуси
12:55 09.06.2025 (обновлено: 13:31 09.06.2025)
Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного срока
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Двое граждан Украины и Беларуси задержаны в Тбилиси по обвинению в покушении на незаконное приобретение наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Задержание провели сотрудники полиции Хелвачаурского района Аджарии и Таможенного департамента Налоговой службы Министерства финансов.
В ходе расследования дела было установлено, что обвиняемые участвовали в преступной схеме по незаконному обороту наркотиков.
С целью их разоблачения полицейские осуществили контролируемую поставку в Грузию сумки, отправленной из-за рубежа на имя обвиняемых. Внутри находившегося в ней шлема было обнаружено до полукилограмма наркотического средства — метадона, которое иностранцы намеревались приобрести. Кроме того, в сумке вместе с наркотиками был найден GPS-навигатор.
Расследование ведется по факту покушения на незаконное приобретение наркотических средств в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц.
Преступление наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или бессрочным заключением.
Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение.
В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков.
Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании.
Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков.