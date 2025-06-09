Тенгиз Китовани и его роль в современной истории Грузии - видео
© video: Sputnik
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Тенгиз Китовани родился 9 июня 1938 года в Тбилиси, получил высшее художественное образование. В школе его одноклассниками были Мераб Костава, Звиад Гамсахурдия, а также Гела Чарквиани и Гурам Дочанашвили.
Все они впоследствии стали участниками политических событий и принимали участие в борьбе против советской власти. В 1970-х годах Китовани насмерть сбил человека, находясь за рулем машины, и был осужден на 12 лет лишения свободы.
Китовани сыграл большую роль в событиях, которые определили судьбу современной Грузии. Он считался одним из самых доверенных лиц первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия и был им назначен командующим Национальной гвардией, сформированной еще в последние годы существования СССР.
Также Китовани в 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Грузии. После попытки госпереворота в Москве 19 августа 1991 года Китовани обвинил Гамсахурдия в "капитуляции перед ГКЧП". 22 декабря 1991 года Китовани приказал начать штурм здания парламента страны на проспекте Руставели в Тбилиси.
Там вместе с вооруженными сторонниками укрывался Гамсахурдия, который через несколько недель противостояния и боев в центре города бежал из страны и укрылся на территории Чечни у Джохара Дудаева.
Тенгиз Китовани, вместе с лидером "Мхедриони" Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа создали Военный совет и пригласили в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, который стал президентом после Гамсахурдия.
Национальная гвардия Китовани и "Мхедриони" Иоселиани использовались Шеварднадзе в борьбе со "звиадистами" в Западной Грузии. Впоследствии Китовани был арестован в 1995 году за организацию незаконных вооруженных формирований.
В 1999 году он был помилован из-за состояния здоровья, переехал в Москву, откуда до своей смерти критиковал Шеварднадзе и Саакашвили.
Китовани сыграл большую роль в событиях, которые определили судьбу современной Грузии. Он считался одним из самых доверенных лиц первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия и был им назначен командующим Национальной гвардией, сформированной еще в последние годы существования СССР.
Также Китовани в 1990 году был избран депутатом Верховного Совета Грузии. После попытки госпереворота в Москве 19 августа 1991 года Китовани обвинил Гамсахурдия в "капитуляции перед ГКЧП". 22 декабря 1991 года Китовани приказал начать штурм здания парламента страны на проспекте Руставели в Тбилиси.
Там вместе с вооруженными сторонниками укрывался Гамсахурдия, который через несколько недель противостояния и боев в центре города бежал из страны и укрылся на территории Чечни у Джохара Дудаева.
Тенгиз Китовани, вместе с лидером "Мхедриони" Джабой Иоселиани и Тенгизом Сигуа создали Военный совет и пригласили в страну бывшего министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе, который стал президентом после Гамсахурдия.
Национальная гвардия Китовани и "Мхедриони" Иоселиани использовались Шеварднадзе в борьбе со "звиадистами" в Западной Грузии. Впоследствии Китовани был арестован в 1995 году за организацию незаконных вооруженных формирований.
В 1999 году он был помилован из-за состояния здоровья, переехал в Москву, откуда до своей смерти критиковал Шеварднадзе и Саакашвили.