https://sputnik-georgia.ru/20250609/tsulukiani-pozvala-posla-germanii-v-gruzii-na-zasedanie-sledstvennoy-komissii-293694660.html

Цулукиани позвала посла Германии в Грузии на заседание следственной комиссии

Цулукиани позвала посла Германии в Грузии на заседание следственной комиссии

Sputnik Грузия

Дипломатам предложили выслушать истории потерпевших в период правления Саакашвили 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T17:55+0400

2025-06-09T17:55+0400

2025-06-09T17:55+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Вице-спикер парламента Грузии Тея Цулукиани пригласила посла Германии Петера Фишера на заседание следственной комиссии, расследующей преступления, совершенные бывшей правящей партией "Единое национальное движение", чтобы дипломату было "чем занять свободное время". Это предложение она озвучила в начале заседания комиссии. Критика в адрес посла Германии со стороны "Грузинской мечты" усилилась после его присутствия на судебных заседаниях над оппозиционными политиками, а также основательницей изданий Netgazeti и Batumelebi, журналисткой Мзией Амаглобели. Спикер парламента раскритиковал посла за то, что он записал интервью на фоне плаката "Свободу Мзие". По ее словам, двери комиссии открыты для немецкого посла, и у него будет возможность присутствовать на любом заседании в сопровождении переводчика. Как отметила Цулукиани, "некоторые послы не поддерживают Грузию и не представляют свою собственную страну, они превратились в политических активистов". "Приходите и послушайте, что сегодня говорит Николоз Гогуадзе о деле по спецоперации в Кинцвиси: как их избивали, как они (сотрудники правоохранительных органов – ред.) прыгали на живых людей, как они ломали им позвоночники, как пытали и заставляли смотреть, как пытали других, после чего все были вынуждены дать признательные показания", – добавила Цулукиани. Реабилитация через десять лет - грузинский суд признал осужденных потерпевшими>>Более 20 человек были задержаны МВД 26 мая 2011 года в ходе спецоперации у монастырского комплекса в Кинцвиси (около 110 км от Тбилиси). Их обвинили в членстве в вооруженной группировке. Якобы эта группировка готовила вооруженные провокации на территории Грузии с целью дестабилизации ситуации в стране. Руководителем вооруженной группировки назвали главу НПО "Национально-религиозное движение" Нику Гогуадзе. Гогуадзе рассказал на заседании следственной комиссии о пытках в отношении задержанных и нечеловеческом обращении. По его словам, руководил спецоперацией глава военной полиции Мегис Кардава, который на сегодняшний день находится в тюрьме. Цулукиани заявила о наличии мест для всех послов, желающих посетить заседание комиссии. После услышанного они дадут обоснованную оценку тому, кем был экс-президент Михаил Саакашвили, считает она.Грузия и Германия Еще до парламентских выборов в середине октября 2024 года парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечено, что в условиях принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" не может быть дальнейшего прогресса в процессе интеграции Грузии в ЕС. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая необходимым сделать это условием для дальнейшего прогресса Евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет реализовывать новые проекты и оформлять кредитные соглашения с Грузией. Уже в конце декабря посол Германии в Грузии Петер Фишер на своей странице в соцсети Х написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 млн евро в ответ на уход страны с пути Евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября, в начале декабря. 31 декабря 2024 года, МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, ответственным "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". Право на мирный протест является одним из универсальных прав человека, "наша обязанность защищать его", отметили в МИД Германии. В феврале 2025 года посол также сообщил, что федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, "ответственных за репрессии" против митингующих во время акций протеста. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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