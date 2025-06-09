https://sputnik-georgia.ru/20250609/v-gruzii-s-1-oktyabrya-uzhestochayut-ekzamen-na-prava-293632908.html

В Грузии с 1 октября ужесточают экзамен на права

В Грузии с 1 октября ужесточают экзамен на права

Sputnik Грузия

На данный момент водители этих категорий сдают лишь теоретический экзамен и экзамен на площадке 09.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-09T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Желающие получить права на управление грузовиками и автобусами с прицепом должны будут сдавать практический экзамен на улицах городов с 1 октября 2025 года, говорится в отчете премьер-министра Грузии. Согласно отчету, водители, желающие получить права категорий "CE", "DE", "C1E" и "D1E", присоединятся к водителям других категорий, которые сдают на права в три этапа. На данный момент водители этих категорий сдают лишь теоретический экзамен и экзамен на площадке. Права на вождение в Грузии выдаются с 16 лет, при этом в 16 лет можно получить права на управление мопедом, квадроциклом и трициклом. С 17 лет уже можно получить права на вождение мотоцикла с объемом двигателя менее 125 кубических сантиметров, легковым автомобилем без права перевозки пассажиров и работы в такси, и трактором. Экзамен на получение водительских прав в Грузии проходит в три этапа. Первый этап – теоретический, второй – осуществление маневров на площадке, третий этап – осуществление маневров в реальных условиях на улице. Получить права возможно, пройдя все три этапа.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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водительские права, грузия, новости, общество