https://sputnik-georgia.ru/20250610/gruziya-i-armeniya-prodolzhayut-razvivat-avtomobilnye-perevozki-293700315.html

Грузия и Армения продолжают развивать автомобильные перевозки

Грузия и Армения продолжают развивать автомобильные перевозки

Sputnik Грузия

Грузинская сторона ознакомила армянских коллег с проводимой в стране реформой в сфере автомобильного транспорта 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T17:17+0400

2025-06-10T17:17+0400

2025-06-10T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия и Армения согласовали форму соответствующего контрольного документа (пассажирского списка) в целях дальнейшего развития международных нерегулярных пассажирских перевозок, сообщило Агентство наземного транспорта Грузии. В Тбилиси состоялось заседание Смешанной грузино-армянской комиссии по международным автомобильным перевозкам. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Грузии и Армении в сфере автомобильного транспорта и логистики, в том числе развитие секторов грузовых и пассажирских перевозок. В целом, в ходе заседания комиссии были затронуты важные вопросы, связанные с международными автомобильными пассажирскими перевозками между двумя странами, выявлены имеющиеся проблемы, а также определены практические меры, которые необходимо реализовать уполномоченным лицам на основе соглашения. В ходе заседания комиссии была подчеркнута важность сотрудничества между странами, как в плане обмена опытом в различных сферах автомобильных перевозок, так и в направлении транзитных перевозок. Комиссией с грузинской стороны руководил директор Агентства наземного транспорта Минэкономики Грузии Леван Гамкрелидзе, а с армянской стороны – начальник Департамента дорожно-транспортной политики Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Араик Степанян. Грузия и Армения Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупных торговых партнеров Грузии. Торговый оборот между странами в 2024 году составил 873,7 миллиона долларов, что на 3,5% больше показателя 2023 года. В 2024 году граждане Армении осуществили в Грузию 948,3 тысячи визитов, что меньше показателя 2023 года на 1,5%. Соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан между Грузией и Республикой Армения" было подписано 12 января 2023 года в Ереване и вступило в силу 13 июля 2023 года. Соглашение позволяет пересекать гражданам Армении и Грузии границу между странами по ID-картам. В конце января 2024 года Грузия и Армения заключили соглашение о стратегическом партнерстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, армения, леван гамкрелидзе, транспорт в грузии