https://sputnik-georgia.ru/20250610/gruziya-somnevaetsya-v-legitimnosti-vyborov-v-latvii--mdinaradze-o-vneshnem-vliyanii--293704417.html

Грузия сомневается в легитимности выборов в Латвии – Мдинарадзе о внешнем влиянии

Грузия сомневается в легитимности выборов в Латвии – Мдинарадзе о внешнем влиянии

Sputnik Грузия

Настоящие проблемы с выборами возникают там, где внутренние процессы не контролируются законной властью и легитимными структурами самой страны, утверждает... 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T14:14+0400

2025-06-10T14:14+0400

2025-06-10T14:14+0400

политика

новости

грузия

эстония

литва

латвия

мамука мдинарадзе

мака бочоришвили

бидзина иванишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/02/01/286044083_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_c2d0026773fd5c8ab34cfdab796277f6.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Власти Грузии обеспокоены "незаконными выборами" в Латвии, которые, по их словам, прошли с нарушениями из-за вмешательства "глубинного государства", заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе. Президент Латвии Эдгар Ринкевич ранее раскритиковал Центральную избирательную комиссию и Государственное агентство цифрового развития за организационные сбои на муниципальных выборах, призвав Сейм и правительство оценить их работу и ответственность должностных лиц. Как отметил грузинский политик, если взглянуть на ситуацию с точки зрения того, что выборы проходят в стране, где основное влияние оказывают "глубинное государство", "глобальная партия войны" или неформальные влияния, становится ясно: настоящие проблемы с выборами возникают там, где внутренние процессы не контролируются законной властью и легитимными структурами самой страны. Под терминами Deep State ("глубинное государство") и "глобальная партия войны" власти Грузии подразумевают некие силы за рубежом, которые имеют принципиальное влияние на политиков и бюрократов в США и Евросоюзе, а на Западе это утверждение называют теорией заговора. Там, где решения о будущем своей страны и народа принимаются самостоятельно, по словам Мдинарадзе, можно видеть, как с каждым годом выборы становятся все более совершенными – будь то внедрение электронного голосования, повышение уровня демократии или другие важные аспекты, касающиеся процесса выборов. "А там, где не могут самостоятельно принимать решения в своей собственной стране, выборы проходят так, что им самим приходится признавать их недостатки. Такова реальность. Вот почему независимость – это самое важное", – подчеркнул Мдинарадзе. Это, по словам политика, величайшее достижение, которого может добиться любая страна, особенно такая малочисленная нация, как Грузия. Латвия активно критикует парламентские выборы, которые прошли в Грузии осенью 2024 года, и призывает провести их заново, параллельно вводя санкции против грузинских чиновников. Ранее глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что двойные стандарты в отношении Грузии стали для прибалтийских стран вопросом национальных интересов. Литва, Латвия и Эстония первыми ввели санкции в отношении властей Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа страны от евроинтеграции в 2024 году. Позже, в начале марта 2025 года, Эстония, Латвия и Литва расширили санкционный список в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Власти Грузии решили не предпринимать ответные меры, обосновав это тем, что эти страны обладают наименьшим суверенитетом в ЕС и принимают решения вопреки собственному достоинству и по указкам извне, заявили в правительстве Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

эстония

литва

латвия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, новости, грузия, эстония, литва, латвия, мамука мдинарадзе, мака бочоришвили, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия