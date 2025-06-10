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Грузию и Тайланд могут связать прямые рейсы

Грузию и Тайланд могут связать прямые рейсы

Sputnik Грузия

Авиационная политика правительства Грузии направлена на диверсификацию рынков, а также на увеличение частоты полетов и направлений, заявила замминистра 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T22:38+0400

2025-06-10T22:38+0400

2025-06-10T22:38+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Тайский лоукостер Thai AirAsia X может начать выполнять прямые регулярные рейсы в Грузию, правительство проводит переговоры с авиакомпанией, заявила замминистра экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили. Возможность начала регулярных рейсов Thai AirAsia X в Грузию Квривишвили обсудила с представителями авиакомпании, находившимися в Тбилиси с рабочим визитом. На встрече Квривишвили проинформировала представителей тайского авиаперевозчика о текущей ситуации в секторе гражданской авиации страны, растущей авиационной статистике и будущих инфраструктурных проектах. По ее словам, авиационная политика правительства Грузии направлена на диверсификацию рынков, а также на увеличение частоты полетов и направлений. В Грузии три международных аэропорта: в Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Международные аэропорты Грузии поставили рекорд в 2024 году, обслужив более 7,4 миллиона пассажиров, что на 24% больше, чем в 2023 году. На данный момент в Грузии оперируют более 60 авиакомпаний, которые выполняют более 100 регулярных рейсов в более чем 30 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, мариам квривишвили, таиланд, туризм, авиасообщение в грузии