https://sputnik-georgia.ru/20250610/iz-gruzii-prodolzhayut-vydvoryat-nelegalov-293706665.html

Из Грузии продолжают выдворять нелегалов

Из Грузии продолжают выдворять нелегалов

Sputnik Грузия

Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T20:26+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Департамент миграции при тесной координации с другими подразделениями МВД Грузии за последние дни выдворил из страны 21 иностранного гражданина, говорится в сообщении на сайте ведомства. В частности, в марте 2025 года из Грузии выдворили 97 граждан, в апреле – 96. Из Грузии были высланы граждане Турции, России, Египта, Ирана, Туркменистана, Колумбии, Китая, Индии, Иордании и Нигерии. В соответствии с законом им был установлен запрет на въезд в страну. Иностранцы могут быть выдворены из Грузии, если находятся в стране нелегально, их пребывание в стране противоречит госбезопасности или (и) угрожает общественному порядку в Грузии, а также в случае систематического нарушения законодательства страны. Решения о выдворении иностранных граждан принимают в Грузии как департамент миграции МВД Грузии, так и суд. Иностранцам в соответствии с решением о выдворении из страны предоставляется срок от 10 до 30 календарных дней, в течение которого они должны покинуть Грузию за счет собственный средств. В случае добровольного выезда из Грузии на иностранцев налагается административный штраф. Если иностранцы не покинут Грузию в установленный уполномоченным органом Грузии срок, принятое решение об их выдворении из страны подлежит принудительному исполнению. Иностранцы могут быть выдворены: Иностранцам, выдворенным из Грузии, запрещается въезжать в Грузию сроком от 2 до 5 лет. Запрет на въезд в Грузию не распространяется на иностранцев, которые добровольно покинут Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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