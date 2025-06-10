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Как в Грузии следят за качеством продуктов питания – видео
Как в Грузии следят за качеством продуктов питания – видео
Sputnik Грузия
В Грузии в последние годы было предпринято немало шагов по усилению контроля за качеством и безопасностью различных продуктов питания 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T17:20+0400
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Прежде в этом направлении много лет ничего не предпринималось. После распада СССР Грузии было не до продуктовой политики. Прекратили работу всесоюзные лаборатории, исследовательские центры, не проводились проверки.Долгое время мало кому было интересно, какие продукты употреблять в пищу и безопасно ли их есть. После 2012 года началось улучшение законодательства, регулирующего безопасность продуктов, работа национального агентства продовольствия активизировалась и стала более масштабной.В 2014 году была создана служба оценки рисков, начали приниматься меры против нарушителей. Летом 2023 года правительство Грузии вновь ужесточило общий контроль за пищевыми предприятиями и точками общественного питания – всех обязали внедрить у себя систему контроля. За нарушение установленных правил были введены крупные штрафы.В мае этого года правительство Грузии утвердило новые нормы по содержанию загрязняющих веществ в продуктах питания – в случае их превышения, эту продукцию запрещается продавать и использовать в Грузии. Шаги в направлении обеспечения безопасности продуктов питания будут предприниматься и в дальнейшем.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, продукты питания, безопасность, торговля, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, продукты питания, безопасность, торговля, видео

Как в Грузии следят за качеством продуктов питания – видео

17:20 10.06.2025 (обновлено: 17:40 10.06.2025)
© video: Sputnik
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В Грузии в последние годы было предпринято немало шагов по усилению контроля за качеством и безопасностью различных продуктов питания
Прежде в этом направлении много лет ничего не предпринималось. После распада СССР Грузии было не до продуктовой политики. Прекратили работу всесоюзные лаборатории, исследовательские центры, не проводились проверки.

Долгое время мало кому было интересно, какие продукты употреблять в пищу и безопасно ли их есть. После 2012 года началось улучшение законодательства, регулирующего безопасность продуктов, работа национального агентства продовольствия активизировалась и стала более масштабной.

В 2014 году была создана служба оценки рисков, начали приниматься меры против нарушителей. Летом 2023 года правительство Грузии вновь ужесточило общий контроль за пищевыми предприятиями и точками общественного питания – всех обязали внедрить у себя систему контроля. За нарушение установленных правил были введены крупные штрафы.

В мае этого года правительство Грузии утвердило новые нормы по содержанию загрязняющих веществ в продуктах питания – в случае их превышения, эту продукцию запрещается продавать и использовать в Грузии. Шаги в направлении обеспечения безопасности продуктов питания будут предприниматься и в дальнейшем.
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