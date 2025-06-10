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https://sputnik-georgia.ru/20250610/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-10-iyunya-2025-293699044.html
Какой сегодня церковный праздник: 10 июня 2025
Какой сегодня церковный праздник: 10 июня 2025
Sputnik Грузия
Согласно церковному календарю 10 июня отмечают день памяти священномученика Евтихия, мученицы Еликониды, святителя Елладия и преподобного Никиты 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T01:01+0400
2025-06-10T01:01+0400
религия
справки
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Епископ МелитинскийПо церковному календарю 10 июня поминают священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. О святом Евтихии сохранилось мало сведений. Известно, что священномученик был сотрудником святых апостолов и пострадал за Христа в городе Мелитине в I веке.ЕликонидаПо церковному календарю 10 июня поминают мученицу Еликониду, жившую в греческом городе Фессалоники в III веке. Еликонида пришла в Коринф во времена гонений на христиан и стала проповедовать местным язычникам евангелие. Проповедницу схватили, доставили к правителю города и пытались лестью и угрозами заставить отречься от веры.Когда дева твердо отказалась от различных почестей, ее приговорили к медленным пыткам. Мужественно перенеся множество пыток, неожиданно мученица сказала, что готова принести жертву. Язычники, торжествуя, ввели ее в капище и оставили на некоторое время в одиночестве.Воспользовавшись этим, проповедница разбила всех идолов, стоявших вокруг. Жрецы, увидев разбитых вдребезги богов, вытащив деву на улицу, избили и снова бросили в темницу. Господь, явившись ей в темнице с архангелами, ободрил и залечил раны мученицы. Когда все попытки заставить отречься христианку от веры иссякли, мученице отрубили голову.Елладий ВосточныйПо церковному календарю 10 июня поминают священномученика Елладия, епископа, пострадавшего за веру. За исповедание веры во Христа святителя бросили в огонь, но с Божьей помощью он остался невредим. Святой умер от тяжких побоев. По другим источникам – святитель пострадал во время нашествия персов на восточные области Римской империи в IV веке.Никита ИсповедникПо церковному календарю 10 июня поминают преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. В сан епископа Халкидонского преподобного возвели за праведную жизнь. Святитель был милосердным, помогал всегда нищим, принимал в своем доме странников, заботился о вдовах и сиротах, заступался за притесняемых.Святитель мужественно противостоял иконоборческой ереси при царствовании Льва Армянина (813-820), убеждая свою паству поклоняться святым иконам Спасителя, Божьей Матери и угодников Божьих. За свою борьбу преподобный был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку. Святой исповедник скончался в начале IX века.ИмениныПо церковному календарю 10 июня именины отмечают Елена, Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Николай, Никита, Петр, Павел и Софрон.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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религия , справки , календарь религиозных праздников
религия , справки , календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 10 июня 2025

01:01 10.06.2025
© photo: Sputnik / StringerГорящие свечи в церкви
Горящие свечи в церкви - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Согласно церковному календарю 10 июня отмечают день памяти священномученика Евтихия, мученицы Еликониды, святителя Елладия и преподобного Никиты
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Епископ Мелитинский

По церковному календарю 10 июня поминают священномученика Евтихия, епископа Мелитинского. О святом Евтихии сохранилось мало сведений. Известно, что священномученик был сотрудником святых апостолов и пострадал за Христа в городе Мелитине в I веке.

Еликонида

По церковному календарю 10 июня поминают мученицу Еликониду, жившую в греческом городе Фессалоники в III веке. Еликонида пришла в Коринф во времена гонений на христиан и стала проповедовать местным язычникам евангелие. Проповедницу схватили, доставили к правителю города и пытались лестью и угрозами заставить отречься от веры.
Когда дева твердо отказалась от различных почестей, ее приговорили к медленным пыткам. Мужественно перенеся множество пыток, неожиданно мученица сказала, что готова принести жертву. Язычники, торжествуя, ввели ее в капище и оставили на некоторое время в одиночестве.
Воспользовавшись этим, проповедница разбила всех идолов, стоявших вокруг. Жрецы, увидев разбитых вдребезги богов, вытащив деву на улицу, избили и снова бросили в темницу. Господь, явившись ей в темнице с архангелами, ободрил и залечил раны мученицы. Когда все попытки заставить отречься христианку от веры иссякли, мученице отрубили голову.

Елладий Восточный

По церковному календарю 10 июня поминают священномученика Елладия, епископа, пострадавшего за веру. За исповедание веры во Христа святителя бросили в огонь, но с Божьей помощью он остался невредим. Святой умер от тяжких побоев. По другим источникам – святитель пострадал во время нашествия персов на восточные области Римской империи в IV веке.

Никита Исповедник

По церковному календарю 10 июня поминают преподобного Никиту Исповедника, епископа Халкидонского, жившего во второй половине VIII века. В сан епископа Халкидонского преподобного возвели за праведную жизнь. Святитель был милосердным, помогал всегда нищим, принимал в своем доме странников, заботился о вдовах и сиротах, заступался за притесняемых.
Святитель мужественно противостоял иконоборческой ереси при царствовании Льва Армянина (813-820), убеждая свою паству поклоняться святым иконам Спасителя, Божьей Матери и угодников Божьих. За свою борьбу преподобный был подвергнут пыткам и отправлен в ссылку. Святой исповедник скончался в начале IX века.

Именины

По церковному календарю 10 июня именины отмечают Елена, Денис, Дмитрий, Захар, Игнатий, Макар, Николай, Никита, Петр, Павел и Софрон.
Материал подготовлен на основе открытых источников.
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