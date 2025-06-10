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Кандидатура Хатии Цилосани представлена на пост нового постпреда Грузии в Совете Европы
Кандидатура Хатии Цилосани представлена на пост нового постпреда Грузии в Совете Европы
Sputnik Грузия
В 2020-2024 годах Цилосани была членом парламента Грузии 10.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил президенту Михаилу Кавелашвили кандидатуру Хатии Цилосани на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы, говорится в распоряжении правительства. Цилосани должна сменить на посту Тамар Талиашвили, кандидатура которой тем временем представлена президенту на должность нового посла Грузии в США. Хатии Цилосани 40 лет. Она родом из Ланчхути (город в Гурии, Западная Грузия). В 2006 году окончила Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, а затем – магистратуру по международным отношениям. В 2019-2020 годах занимала пост заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства. В 2020-2024 годах Цилосани была членом парламента Грузии. Занимала должность первого заместителя председателя комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Кандидатура Хатии Цилосани представлена на пост нового постпреда Грузии в Совете Европы
15:15 10.06.2025 (обновлено: 15:19 10.06.2025)
В 2020-2024 годах Цилосани была членом парламента Грузии
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил президенту Михаилу Кавелашвили кандидатуру Хатии Цилосани на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы, говорится в распоряжении правительства.
Цилосани должна сменить на посту Тамар Талиашвили, кандидатура которой тем временем представлена президенту на должность нового посла Грузии в США.
Хатии Цилосани 40 лет. Она родом из Ланчхути (город в Гурии, Западная Грузия). В 2006 году окончила Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, а затем – магистратуру по международным отношениям.
В 2019-2020 годах занимала пост заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства. В 2020-2024 годах Цилосани была членом парламента Грузии. Занимала должность первого заместителя председателя комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.