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Кандидатура Хатии Цилосани представлена на пост нового постпреда Грузии в Совете Европы

Кандидатура Хатии Цилосани представлена на пост нового постпреда Грузии в Совете Европы

Sputnik Грузия

В 2020-2024 годах Цилосани была членом парламента Грузии 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представил президенту Михаилу Кавелашвили кандидатуру Хатии Цилосани на должность постоянного представителя Грузии в Совете Европы, говорится в распоряжении правительства. Цилосани должна сменить на посту Тамар Талиашвили, кандидатура которой тем временем представлена президенту на должность нового посла Грузии в США. Хатии Цилосани 40 лет. Она родом из Ланчхути (город в Гурии, Западная Грузия). В 2006 году окончила Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили, а затем – магистратуру по международным отношениям. В 2019-2020 годах занимала пост заместителя министра окружающей среды и сельского хозяйства. В 2020-2024 годах Цилосани была членом парламента Грузии. Занимала должность первого заместителя председателя комитета по охране окружающей среды и природным ресурсам.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ланчхути, сша, тбилиси, ираклий кобахидзе, михаил кавелашвили, совет европы