https://sputnik-georgia.ru/20250610/komissiya-po-kommunikatsiyam-gruzii-poluchit-pravo-zaprashivat-dannye-o-schetakh-tv-gruzii-293714416.html

Комиссия по коммуникациям Грузии получит право запрашивать данные о счетах ТВ Грузии

Комиссия по коммуникациям Грузии получит право запрашивать данные о счетах ТВ Грузии

Sputnik Грузия

Комиссия по коммуникациям сможет обратиться в суд и и запросить информацию о зачислениях и конкретных переводах, полученных той или иной телекомпанией 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T23:42+0400

2025-06-10T23:42+0400

2025-06-10T23:48+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн – Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении утвердил проект, согласно которому Национальная комиссия по коммуникациям получит право получать от банков данные о счетах и перечислениях. Согласно законопроекту, Комиссия по коммуникациям после вступления в силу поправок сможет обратиться в суд и в судебном порядке запросить соответствующую информацию о зачислениях и конкретных переводах, полученных той или иной телекомпанией. У вещателей будет возможность обжаловать принятое судом решение в течение 48 часов, а рассмотрение в апелляционном порядке и принятие решения в суде произойдет в течение десяти дней. Также после принятия поправок обжалование решения о штрафе, принятое Комиссией по коммуникациям, не приостановит действия решения, как это происходит сейчас. Как поясняют в правящей партии, поправки стали необходимы из-за новой нормы, которая запретила телевидениям и радио получать финансирование из-за рубежа. Контроль за финансированием СМИ в Грузии осуществляет Национальная комиссия по коммуникациям. Поправки вступят в силу после принятия в трех чтениях и подписания президентом Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, национальная комиссия по коммуникациям грузии, парламент грузии