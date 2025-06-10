https://sputnik-georgia.ru/20250610/mdinaradze-gruziya-operedila-zapad-v-prinyatii-resheniy-podobnykh-initsiative-trampa-293706418.html

Мдинарадзе: Грузия опередила Запад в принятии решений, подобных инициативе Трампа

Мдинарадзе: Грузия опередила Запад в принятии решений, подобных инициативе Трампа

Sputnik Грузия

Еще 10 лет назад мысль о том, что Грузия будет опережать США в принятии законов и решений, казалась бы абсурдной, заявляет политик 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T16:16+0400

2025-06-10T16:16+0400

2025-06-10T16:16+0400

грузия

новости

политика

европа

тбилиси

сша

мамука мдинарадзе

дональд трамп

грузинская мечта - демократическая грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/0c/1d/291589951_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f9a74e2a0cafcd14decd111b8178ea39.jpg

ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. США и Европа еще примут немало решений, которые Грузия уже реализовала, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе, комментируя инициативу американского президента Дональда Трампа о запрете ношения масок на протестах. Рейд иммиграционной и таможенной полиции США по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня перерос в столкновения с протестующими. Представители Белого дома расценили протесты как "мятеж против закона". На фоне беспорядков Трамп анонсировал запрет на ношение масок на акциях и призвал немедленно задерживать людей, носящих маски. При этом если идентифицировать нарушителя закона невозможно, то, по словам Мдинарадзе, государство должно обеспечить условия, при которых это станет проще. "Именно на этом основании как в Грузии, так уже и в США было принято решение о запрете ношения масок на акциях. В другое время и в других местах, пожалуйста, никто никому не запрещает носить маски", – отметил Мдинарадзе. Политик сказал, что еще 10 лет назад идея о том, что Грузия будет опережать США в принятии законов и решений, казалась бы абсурдной и вызвала бы насмешки. Однако сегодня, по его словам, это стало реальностью. Вначале определенные инициативы и законы появляются в Грузии, а затем аналогичные шаги предпринимают и в США. Мдинарадзе также прокомментировал молчание грузинского неправительственного сектора по поводу решения Трампа запретить ношение масок на акциях протеста и напомнил, что те же организации резко критиковали аналогичный запрет в Грузии. "Мы все знаем, что молчание обычно считается признаком согласия, но в данном случае это признак наглости, потому что в свое время они осмелились критиковать простейшую истину, что плохо, когда нарушитель остается неидентифицированным", – подчеркнул Мдинарадзе. Акции в Тбилиси В Грузии с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от Европейской интеграции и требовали отмены этого решения. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Власти Грузии отказались выполнять требования и в ответ приняли решение ужесточить правила проведения акций, среди которых запрет на целенаправленные пикеты стратегических объектов, необоснованное перекрытие автомобильных дорог, ношение масок и увеличение штрафов, уголовных сроков за нарушение этих правил. Правительство обвинило участников протеста в попытке подрыва государственности страны и повторения революционного сценария т. н. "Евромайдана", при финансовой и логистической поддержке внешних сил. Между тем оппоненты "Грузинской Мечты" продолжают проводить акции протеста перед зданием парламента страны в вечернее время, перекрывая дорогу. Они заявляют, что не отступят, пока власти не выполнят их требования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

европа

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, европа, тбилиси, сша, мамука мдинарадзе, дональд трамп, грузинская мечта - демократическая грузия