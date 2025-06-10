https://sputnik-georgia.ru/20250610/merab-dvalishvili-privezet-chempionskiy-poyas-ufc-v-gruziyu-293706005.html

Мераб Двалишвили привезет чемпионский пояс UFC в Грузию

Мераб Двалишвили привезет чемпионский пояс UFC в Грузию

Sputnik Грузия

Сегодня Двалишвили уступает только Исламу Махачеву, который покинул легкий вес и будет бороться за пояс в полусреднем 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T18:18+0400

2025-06-10T18:18+0400

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ufc

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илья топурия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили 11 июня привезет на родину чемпионский пояс UFC, рассказал спортсмен в социальной сети. Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сохранил свой чемпионский пояс, одержав победу над экс-чемпионом, американцем Шоном О'Мэлли 8 июня. "Сейчас я поеду на неделю в Грузию с Ниной Драма и другими друзьями, потом мы поедем в Азербайджан. А следом вернусь, чтобы поддержать Илью Топурия", – рассказал Двалишвили. Кроме того, UFC обновил единый рейтинг для всех весовых категорий (P4P), и Двалишвили оказался на втором месте. Это лучший результат в его карьере. Теперь Двалишвили уступает только Исламу Махачеву, который покинул легкий вес и будет бороться за пояс в полусреднем весе. Другой грузинский боец, Илья Топурия, поднялся на четвертое место в объединенном рейтинге. Ранее он занимал третье место. Топурия имеет шанс улучшить свои позиции в рейтинге, если победит в своем титульном бою в легком весе Чарльза Оливейру. Бой пройдет 29 июня. Рейтинг UFC All-Weight (P4P): Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли. В воскресенье он во второй раз в карьере защитил его. Впервые Двалишвили защитил пояс после победы над Умаром Нурмагомедовым в январе. За свою карьеру в UFC Двалишвили выиграл 20 боев и проиграл 4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ufc , мераб двалишвили, спорт, грузия, новости, илья топурия