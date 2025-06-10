Мераб Двалишвили привезет чемпионский пояс UFC в Грузию
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili Боец Мераб Двалишвили
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili
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Сегодня Двалишвили уступает только Исламу Махачеву, который покинул легкий вес и будет бороться за пояс в полусреднем
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишвили 11 июня привезет на родину чемпионский пояс UFC, рассказал спортсмен в социальной сети.
Грузинский боец, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили сохранил свой чемпионский пояс, одержав победу над экс-чемпионом, американцем Шоном О'Мэлли 8 июня.
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili Боец Мераб Двалишвили
Боец Мераб Двалишвили
© Courtesy of Merab "The Machine" Dvalishvili
"Сейчас я поеду на неделю в Грузию с Ниной Драма и другими друзьями, потом мы поедем в Азербайджан. А следом вернусь, чтобы поддержать Илью Топурия", – рассказал Двалишвили.
Nina Drama – известный блогер, работающая в UFC c лета 2022 года. Первым ее респондентом был Хабиб Нурмагомедов. У Нины миллионы подписчиков в социальных сетях.
Кроме того, UFC обновил единый рейтинг для всех весовых категорий (P4P), и Двалишвили оказался на втором месте. Это лучший результат в его карьере. Теперь Двалишвили уступает только Исламу Махачеву, который покинул легкий вес и будет бороться за пояс в полусреднем весе.
© Rustavi City HallИлья Топурия
Илья Топурия
© Rustavi City Hall
Другой грузинский боец, Илья Топурия, поднялся на четвертое место в объединенном рейтинге. Ранее он занимал третье место. Топурия имеет шанс улучшить свои позиции в рейтинге, если победит в своем титульном бою в легком весе Чарльза Оливейру. Бой пройдет 29 июня.
Рейтинг UFC All-Weight (P4P):
1.Ислам Махачев (Россия)
2.Мераб Двалишвили (Грузия)
3.Джон Джонс (США)
4.Илья Топурия (Грузия)
5.Дрикус дю Плесси (ЮАР)
6.Магомед Анкалаев (Россия)
7.Александр Волкановский (Австралия)
8.Джек Делла Маддалена (Австралия)
9.Александр Перейра (Бразилия)
10.Александр Пантоха (Бразилия).
Двалишвили завоевал чемпионский титул в сентябре прошлого года, победив Шона О'Мэлли. В воскресенье он во второй раз в карьере защитил его. Впервые Двалишвили защитил пояс после победы над Умаром Нурмагомедовым в январе. За свою карьеру в UFC Двалишвили выиграл 20 боев и проиграл 4.