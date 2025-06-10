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На пост нового посла США представили кандидатуру Тамар Талиашвили

На пост нового посла США представили кандидатуру Тамар Талиашвили

Sputnik Грузия

Ранее должность посла Грузии в США занимал экс-глава МИД Давид Залкалиани 10.06.2025, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Правительство Грузии представило кандидатуру Тамар Талиашвили на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в США президенту Михаилу Кавелашвили, говорится в распоряжении правительства. Согласно документу, Талиашвили должна вступить в должность Чрезвычайного и Полномочного посла США с 10 июля. Ранее должность посла Грузии в США занимал экс-глава МИД Давид Залкалиани. Он подал в отставку в декабре 2024 года. Кто такая Тамар Талиашвили?Тамар Талиашвили с октября 2022 года является постоянным представителем Грузии в Совете Европы. Для назначения на должность Талиашвили отказалась от депутатского мандата, который она получила по итогам парламентских выборов 2020 года. Талиашвили прошла в парламент от партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". С 2014 по 2020 год Талиашвили была членом городского собрания Тбилиси. Она возглавляла Комиссию по образованию и культуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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давид залкалиани, михаил кавелашвили, совет европы, грузинская мечта - демократическая грузия, сша, тбилиси, новости, грузия, политика