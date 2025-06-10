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Нарушающим закон иностранцам нечего делать в Грузии – спикер парламента

Нарушающим закон иностранцам нечего делать в Грузии – спикер парламента

Sputnik Грузия

Грузия – не место для того, чтобы иностранные граждане занимались здесь политикой, заявил Папуашвили 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T13:13+0400

2025-06-10T13:13+0400

2025-06-10T13:39+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Иностранным гражданам, которые нарушают грузинское законодательство, в том числе правила пребывания в стране, нечего делать в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Парламент Грузии на этой неделе утвердит в окончательном чтении новые правила пребывания в стране иностранных граждан, которые предполагают в том числе выдворение иностранцев за несоблюдение сроков пребывания в стране, а также за ряд правонарушений и уголовных преступлений. При этом он подчеркнул, что Грузия – не место для того, чтобы иностранные граждане занимались здесь политикой. "Мы приветствуем всех в Грузии – будь то турист или прибывший работать по профессии, который принесет пользу экономике или обществу. Но те, кто приезжает в Грузию устраивать беспорядки или заниматься политикой, – для них в Грузии не определены правила пребывания", – пояснил Папуашвили. Согласно принятым уже в двух чтениях поправкам, иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз. Выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну в определенный период также могут применяться как альтернатива тюремному сроку к иностранцам за ряд преступлений. Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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