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Нарушающим закон иностранцам нечего делать в Грузии – спикер парламента
Нарушающим закон иностранцам нечего делать в Грузии – спикер парламента
Sputnik Грузия
Грузия – не место для того, чтобы иностранные граждане занимались здесь политикой, заявил Папуашвили 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T13:13+0400
2025-06-10T13:13+0400
2025-06-10T13:39+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Иностранным гражданам, которые нарушают грузинское законодательство, в том числе правила пребывания в стране, нечего делать в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Парламент Грузии на этой неделе утвердит в окончательном чтении новые правила пребывания в стране иностранных граждан, которые предполагают в том числе выдворение иностранцев за несоблюдение сроков пребывания в стране, а также за ряд правонарушений и уголовных преступлений. При этом он подчеркнул, что Грузия – не место для того, чтобы иностранные граждане занимались здесь политикой. "Мы приветствуем всех в Грузии – будь то турист или прибывший работать по профессии, который принесет пользу экономике или обществу. Но те, кто приезжает в Грузию устраивать беспорядки или заниматься политикой, – для них в Грузии не определены правила пребывания", – пояснил Папуашвили. Согласно принятым уже в двух чтениях поправкам, иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз. Выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну в определенный период также могут применяться как альтернатива тюремному сроку к иностранцам за ряд преступлений. Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, тбилиси, шалва папуашвили, общество, турист
Нарушающим закон иностранцам нечего делать в Грузии – спикер парламента
13:13 10.06.2025 (обновлено: 13:39 10.06.2025)
Грузия – не место для того, чтобы иностранные граждане занимались здесь политикой, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Иностранным гражданам, которые нарушают грузинское законодательство, в том числе правила пребывания в стране, нечего делать в Грузии, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Парламент Грузии на этой неделе утвердит в окончательном чтении новые правила пребывания в стране иностранных граждан, которые предполагают в том числе выдворение иностранцев за несоблюдение сроков пребывания в стране, а также за ряд правонарушений и уголовных преступлений.
"Тем, кто находится в Грузии с нарушением правил, кто не подчиняется различным условиям, в том числе связанным с трудоустройством, соответственно, нарушает правила разрешения пребывания в стране, тем, безусловно, нечего делать в Грузии, и у властей должна быть возможность пресечь это", – сказал Папуашвили.
При этом он подчеркнул, что Грузия – не место для того, чтобы иностранные граждане занимались здесь политикой.
"Мы приветствуем всех в Грузии – будь то турист или прибывший работать по профессии, который принесет пользу экономике или обществу. Но те, кто приезжает в Грузию устраивать беспорядки или заниматься политикой, – для них в Грузии не определены правила пребывания", – пояснил Папуашвили.
Согласно принятым уже в двух чтениях поправкам, иностранным гражданам будет запрещено посещать Грузию в случае нарушения правил пребывания на территории Грузии и визового режима. Штрафы же за это правонарушение вырастут почти в 10 раз.
Также иностранца могут выдворить из Грузии и запретить въезжать в страну за такие правонарушения, как мелкое хулиганство, неподчинение требованию полиции или нарушения закона о манифестациях.
Выдворение из Грузии и запрет на въезд в страну в определенный период также могут применяться как альтернатива тюремному сроку к иностранцам за ряд преступлений. Кроме того, ужесточены правила пребывания иностранцев, требующих убежища в Грузии.