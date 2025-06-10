https://sputnik-georgia.ru/20250610/premer-gruzii-otpravilsya-v-italiyu-dlya-uchastiya-v-otkrytii-genkonsulstva-v-milane--293701126.html

Премьер Грузии отправился в Италию для участия в открытии генконсульства в Милане

Премьер Грузии отправился в Италию для участия в открытии генконсульства в Милане

Sputnik Грузия

Кобахидзе также посетит официальный прием, который состоится в Милане по случаю празднования Дня независимости Грузии 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T10:52+0400

2025-06-10T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился с визитом в Италию, в рамках которого глава правительства примет участие в официальной церемонии открытия Генерального консульства Грузии в Милане, сообщает пресс-служба администрации правительства. По информации пресс-службы, премьер также посетит официальный прием, который состоится в Милане по случаю инаугурации Генерального консульства Грузии и празднования Дня независимости Грузии. Ираклий Кобахидзе прибыл в Милан вместе с делегацией, в состав которой входят первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили, вице-премьер, министр обороны Ираклий Чиковани, министр иностранных дел Мака Бочоришвили, глава Минкультуры Тинатин Рухадзе и руководитель администрации правительства Леван Жоржолиани. Грузия и Италия установили дипломатические отношения 11 мая 1992 года. В 1994 году в Италии было открыто посольство Грузии, а уже через шесть лет Рим открыл свое представительство в Тбилиси. Между странами оформлен ряд соглашений, которые охватывают сотрудничество в таких сферах, как оборона, экономика, транспорт, культура, образование и прочее. Динамичным является обмен визитами высокого уровня как со стороны исполнительной, так и законодательной власти. В 2018 году с первым официальным визитом в Грузию прибыл президент Италии Серджо Маттарелла, а в 2022 году состоялся государственный визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Италию. В 2023 году с официальными визитами Италию посетили глава парламента Грузии Шалва Папуашвили и министр иностранных дел Илия Дарчиашвили. В рамках визита Дарчиашвили, 21 апреля 2023 года, главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали совместную декларацию об учреждении диалога высокого уровня между Грузией и Италией. Целью диалога является выведение уже существующих отношений на качественно новый уровень и расширение сфер сотрудничества. Формат включает четыре тематических направления, охватывающих сферы политики, обороны и безопасности, торгово-экономическую, а также культурно-образовательную и научную сферы. С 2004 года периодически проводятся грузино-итальянские бизнес-форумы. Перспективными и приоритетными отраслями экономики являются строительство, инфраструктура, сельское хозяйство и туризм. В 2006 году в Тбилиси было основано "Общество Данте Алигьери", целью которого является популяризация итальянского языка и культуры в Грузии, а в 2010 году в Риме на аллее в парке Вилла Боргезе был открыт памятник известному грузинскому поэту XII века Шота Руставели.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, милан, италия, ираклий кобахидзе, илья дарчиашвили, леван давиташвили