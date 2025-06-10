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Премьер Грузии посетит Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии
Премьер Грузии посетит Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии
Sputnik Грузия
Стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T16:36+0400
2025-06-10T16:36+0400
2025-06-10T16:36+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где примет участие во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии, сообщили в пресс-службе администрации правительства. Официальная церемония встречи премьер-министра Грузии состоится 11 июня во Дворце главы правительства Венгрии. На заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта. После заседания комиссии запланирована совместная пресс-конференция Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана. В рамках официального визита в Венгрию премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и спикером венгерского Национального собрания Ласло Кевером. В Венгрию Кобахидзе направится из Италии, куда отбыл 10 июня для участия в официальной церемонии открытия Генерального консульства Грузии в Милане.Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, в мире, италия, тбилиси, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес
новости, грузия, в мире, италия, тбилиси, венгрия, виктор орбан, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес
Премьер Грузии посетит Венгрию для участия в заседании межправительственной комиссии
Стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе посетит Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где примет участие во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
Официальная церемония встречи премьер-министра Грузии состоится 11 июня во Дворце главы правительства Венгрии.
"Грузинского коллегу примет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на личной встрече. В двустороннем формате пройдут переговоры между членами кабинетов министров двух стран", – говорится в сообщении.
На заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии стороны подпишут соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта.
После заседания комиссии запланирована совместная пресс-конференция Ираклия Кобахидзе и Виктора Орбана. В рамках официального визита в Венгрию премьер-министр Грузии проведет встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и спикером венгерского Национального собрания Ласло Кевером.
В Венгрию Кобахидзе направится из Италии, куда отбыл 10 июня для участия в официальной церемонии открытия Генерального консульства Грузии в Милане.
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами.
В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России.
Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри, что Будапешт полностью признает результаты выборов и не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии.