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Процесс назначения посла Грузии в США завершен – глава МИД

Процесс назначения посла Грузии в США завершен – глава МИД

Sputnik Грузия

Талиашвили должна вступить в должность Чрезвычайного и Полномочного посла США с 10 июля 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T16:56+0400

2025-06-10T16:56+0400

2025-06-10T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Грузия получила согласие от США на назначение Тамар Талиашвили послом 4 июня, таким образом новый посол начнет свою работу в Вашингтоне в ближайшее время, заявила глава МИД Грузии Мака Бочоришвили. Правительство Грузии 10 июня представило кандидатуру Тамар Талиашвили на должность Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в США президенту Михаилу Кавелашвили, говорится в распоряжении правительства. Талиашвили должна вступить в должность Чрезвычайного и Полномочного посла США с 10 июля. По ее словам, получение агремана означает, что кандидат приемлем для США. При этом, как отметила Бочоришвили, она уверена, что Тамар Талиашвили будет очень успешным послом. "Талиашвили – очень хороший профессионал, опытный дипломат и пользуется большим политическим доверием как для меня, так и для правительства Грузии. Это очень важно, когда посол представляет страну в конкретной стране, в данном случае в США ", – отметила Бочоришвили. Кто такая Тамар Талиашвили? Тамар Талиашвили с октября 2022 года является постоянным представителем Грузии в Совете Европы. Для назначения на должность Талиашвили отказалась от депутатского мандата, который она получила по итогам парламентских выборов 2020 года. Талиашвили прошла в парламент от партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия". С 2014 по 2020 год Талиашвили была членом Горсобрания Тбилиси. Она возглавляла Комиссию по образованию и культуре.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузинская мечта - демократическая грузия, совет европы, мака бочоришвили, михаил кавелашвили, тбилиси, вашингтон, сша, грузия, новости, политика