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Стрельба в школе Австрии: есть погибшие
Стрельба в школе Австрии: есть погибшие
Sputnik Грузия
В больнице в данное вемя находятся несколько десятков пострадавших 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T16:13+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.Среди тяжелораненых как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.Полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку. Сейчас около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.Газета Kronen Zeitung уже назвала стрельбу, произошедшую в школе в городе Грац, самым страшным ЧП в истории Австрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, в мире, австрия, новости
происшествия, в мире, австрия, новости
Стрельба в школе Австрии: есть погибшие
16:13 10.06.2025 (обновлено: 16:20 10.06.2025)
В больнице в данное вемя находятся несколько десятков пострадавших
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.
Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.
"Подтверждено десять погибших, включая самого нападавшего, и несколько тяжелораненых", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте правоохранителей Штирии в соцсети Х.
Среди тяжелораненых как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.
Полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку. Сейчас около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.
Газета Kronen Zeitung
уже назвала стрельбу, произошедшую в школе в городе Грац, самым страшным ЧП в истории Австрии.