https://sputnik-georgia.ru/20250610/strelba-v-shkole-avstrii-est-pogibshie--293709289.html

Стрельба в школе Австрии: есть погибшие

Стрельба в школе Австрии: есть погибшие

Sputnik Грузия

В больнице в данное вемя находятся несколько десятков пострадавших 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Число жертв в результате стрельбы в австрийском Граце выросло до 9, кроме того, сам нападавший также погиб, сообщила полиция Штирии. В больнице находятся несколько десятков пострадавших.Днем 10 июня стало известно о стрельбе в австрийской школе. Нападение совершил ученик средней школы BORG на улице Dreierschützengasse. Он открыл огонь в двух классах.Среди тяжелораненых как учащиеся, так и преподаватели. Злоумышленника ликвидировали. Портал австрийского телеканала AUF1 сообщал, что нападавший, предположительно, был жертвой издевательств.Полиция в настоящий момент исходит из того, что нападавший действовал в одиночку. Сейчас около школы проходит масштабная полицейская операция, на место происшествия направлены несколько подразделений австрийского спецназа Cobra.Газета Kronen Zeitung уже назвала стрельбу, произошедшую в школе в городе Грац, самым страшным ЧП в истории Австрии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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