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Убил соседа из охотничьего ружья – МВД Грузии раскрыло преступление
Убил соседа из охотничьего ружья – МВД Грузии раскрыло преступление
Sputnik Грузия
Преступление наказывается лишением свободы сроком на 15 лет 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T14:40+0400
2025-06-10T14:40+0400
2025-06-10T14:40+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Ранее судимый житель Шида Картли задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве соседа из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе МВД. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком на 15 лет. Расследование, проведенное МВД, установило, что во время спора в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета задержанный выстрелил из охотничьего ружья в соседа. Пуля попала мужчине в шею. Раненый скончался до того, как его доставили в медицинское учреждение. Известно, что спор возник на почве конфликта, произошедшего между соседями в прошлом. Полиция изъяла орудие совершения преступления в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
шида картли
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происшествия, грузия, новости, шида картли, убийство
происшествия, грузия, новости, шида картли, убийство
Убил соседа из охотничьего ружья – МВД Грузии раскрыло преступление
Преступление наказывается лишением свободы сроком на 15 лет
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Ранее судимый житель Шида Картли задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве соседа из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе МВД.
Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком на 15 лет.
Расследование, проведенное МВД, установило, что во время спора в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета задержанный выстрелил из охотничьего ружья в соседа. Пуля попала мужчине в шею.
Раненый скончался до того, как его доставили в медицинское учреждение.
Известно, что спор возник на почве конфликта, произошедшего между соседями в прошлом. Полиция изъяла орудие совершения преступления в качестве вещественного доказательства.