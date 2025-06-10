https://sputnik-georgia.ru/20250610/ubil-soseda-iz-okhotnichego-ruzhya--mvd-gruzii-raskrylo-prestuplenie--293707051.html

Убил соседа из охотничьего ружья – МВД Грузии раскрыло преступление

Убил соседа из охотничьего ружья – МВД Грузии раскрыло преступление

Sputnik Грузия

Преступление наказывается лишением свободы сроком на 15 лет 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T14:40+0400

2025-06-10T14:40+0400

2025-06-10T14:40+0400

происшествия

грузия

новости

шида картли

убийство

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Ранее судимый житель Шида Картли задержан полицией по обвинению в умышленном убийстве соседа из охотничьего ружья, сообщили в пресс-службе МВД. Подобное преступление наказывается лишением свободы сроком на 15 лет. Расследование, проведенное МВД, установило, что во время спора в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета задержанный выстрелил из охотничьего ружья в соседа. Пуля попала мужчине в шею. Раненый скончался до того, как его доставили в медицинское учреждение. Известно, что спор возник на почве конфликта, произошедшего между соседями в прошлом. Полиция изъяла орудие совершения преступления в качестве вещественного доказательства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

шида картли

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