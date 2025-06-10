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Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?

Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?

Sputnik Грузия

Изменения служат дальнейшему укреплению и развитию системы, заявляют в ведомстве 10.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-10T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии провело кадровые перестановки, которые коснулись более десятка высокопоставленных силовиков в департаментах полиции Тбилиси и регионах страны, заявление опубликовано на сайте ведомства. Самая громкая из них — Роман Карцивадзе сменит Звиада Харазишвили (прозвище "Хареба") на посту директора Департамента особых задач МВД Грузии. Все происходящие кадровые изменения служат дальнейшему укреплению и развитию системы, заявили в МВД. Кого еще коснулись кадровые изменения: В Грузии 28 мая сменился министр внутренних дел. Новым министром был назначен Гела Геладзе. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке в тот же день, 28 мая. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что под руководством Геладзе продолжатся прогресс и развитие в министерстве внутренних дел и забота об интересах каждого полицейского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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мвд грузии, грузия, новости, тбилиси, кахети, самцхе-джавахети, вахтанг гомелаури, леван майсурадзе, теймураз купатадзе