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Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?
Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?
Sputnik Грузия
Изменения служат дальнейшему укреплению и развитию системы, заявляют в ведомстве 10.06.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии провело кадровые перестановки, которые коснулись более десятка высокопоставленных силовиков в департаментах полиции Тбилиси и регионах страны, заявление опубликовано на сайте ведомства. Самая громкая из них — Роман Карцивадзе сменит Звиада Харазишвили (прозвище "Хареба") на посту директора Департамента особых задач МВД Грузии. Все происходящие кадровые изменения служат дальнейшему укреплению и развитию системы, заявили в МВД. Кого еще коснулись кадровые изменения: В Грузии 28 мая сменился министр внутренних дел. Новым министром был назначен Гела Геладзе. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке в тот же день, 28 мая. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что под руководством Геладзе продолжатся прогресс и развитие в министерстве внутренних дел и забота об интересах каждого полицейского.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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Вновь кадровые перестановки в МВД Грузии: кого коснулись изменения?

11:18 10.06.2025 (обновлено: 11:38 10.06.2025)
© photo: Sputnik / StringerЗдание МВД Грузии на Кахетинском шоссе
Здание МВД Грузии на Кахетинском шоссе - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Изменения служат дальнейшему укреплению и развитию системы, заявляют в ведомстве
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Министерство внутренних дел Грузии провело кадровые перестановки, которые коснулись более десятка высокопоставленных силовиков в департаментах полиции Тбилиси и регионах страны, заявление опубликовано на сайте ведомства.
Самая громкая из них — Роман Карцивадзе сменит Звиада Харазишвили (прозвище "Хареба") на посту директора Департамента особых задач МВД Грузии. Все происходящие кадровые изменения служат дальнейшему укреплению и развитию системы, заявили в МВД.

Кого еще коснулись кадровые изменения:

Директор Центрального департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе назначен на должность председателя Департамента охранной полиции;
Заместитель директора того же управления Давид Кикнадзе назначен директором Центрального департамента криминальной полиции;
Глава патрульной полиции Важа Сирадзе назначен директором Департамента полиции Тбилиси;
Заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Леван Майсурадзе назначен директором Департамента патрульной полиции столицы;
Директор Департамента полиции Тбилиси Лаша Гогниашвили назначен директором Департамента полиции Кахети;
Директор Департамента полиции Кахети Теймураз Каландадзе назначен директором Департамента полиции Мцхета-Мтианети;
Леван Квициани назначен директором Департамента полиции Квемо Картли;
Директор Департамента полиции Квемо Картли Гурам Нацвлишвили назначен директором Департамента полиции Самцхе-Джавахети;
Директор Департамента полиции Самцхе-Джавахети Рамаз Татарашвили назначен директором Департамента полиции Имерети;
Директор Департамента полиции Имерети Заза Цхакая назначен директором департамента полиции Гурии;
Заместитель директора Департамента полиции Тбилиси Кахабер Мурадашвили назначен директором Департамента полиции Шида Картли.
В Грузии 28 мая сменился министр внутренних дел. Новым министром был назначен Гела Геладзе. Предшественник Геладзе – Вахтанг Гомелаури – сообщил об отставке в тот же день, 28 мая.
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что под руководством Геладзе продолжатся прогресс и развитие в министерстве внутренних дел и забота об интересах каждого полицейского.
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