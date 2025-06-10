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Заявлениями безопасность Грузии никто не защитит – спикер парламента резко ответил НАТО
Заявлениями безопасность Грузии никто не защитит – спикер парламента резко ответил НАТО
Sputnik Грузия
Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, заявил Папуашвили 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T15:35+0400
2025-06-10T15:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. На все свои действия Грузия от НАТО получает только слова, а заявления не гарантируют безопасности государству, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Офис связи НАТО накануне сделал заявление, согласно которому НАТО решительно поддерживает решения Бухарестского и последующих саммитов о том, что Грузия станет членом Альянса."С нашей стороны все, что можно было сделать для того, чтобы показать наше надежное партнерство, значение Грузии для НАТО и значение НАТО для Грузии, мы это все показали. Но в ответ мы получаем только слова и подобные заявления", – сказал Папуашвили. Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, добавил он. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, украина, уэльс, шалва папуашвили, нато, мид россии
грузия, новости, тбилиси, украина, уэльс, шалва папуашвили, нато, мид россии
Заявлениями безопасность Грузии никто не защитит – спикер парламента резко ответил НАТО
Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. На все свои действия Грузия от НАТО получает только слова, а заявления не гарантируют безопасности государству, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Офис связи НАТО накануне сделал заявление, согласно которому НАТО решительно поддерживает решения Бухарестского и последующих саммитов о том, что Грузия станет членом Альянса.
"Заявление хорошее, но заявлением безопасность страны никто не защитит", – сказал Папуашвили. По его словам, Грузия в ответ на все свои действия получает лишь заявления.
"С нашей стороны все, что можно было сделать для того, чтобы показать наше надежное партнерство, значение Грузии для НАТО и значение НАТО для Грузии, мы это все показали. Но в ответ мы получаем только слова и подобные заявления", – сказал Папуашвили.
Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, добавил он.
Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".
С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО".
В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло.
Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ.
Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.