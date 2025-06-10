Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20250610/zayavleniyami-bezopasnost-gruzii-nikto-ne-zaschitit--spiker-parlamenta-rezko-otvetil-nato-293708317.html
Заявлениями безопасность Грузии никто не защитит – спикер парламента резко ответил НАТО
Заявлениями безопасность Грузии никто не защитит – спикер парламента резко ответил НАТО
Sputnik Грузия
Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, заявил Папуашвили 10.06.2025, Sputnik Грузия
2025-06-10T15:35+0400
2025-06-10T15:35+0400
грузия
новости
тбилиси
украина
уэльс
шалва папуашвили
нато
мид россии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0f/291758781_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_903a54c01a00dbb462382eec45c80c60.jpg
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. На все свои действия Грузия от НАТО получает только слова, а заявления не гарантируют безопасности государству, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. Офис связи НАТО накануне сделал заявление, согласно которому НАТО решительно поддерживает решения Бухарестского и последующих саммитов о том, что Грузия станет членом Альянса."С нашей стороны все, что можно было сделать для того, чтобы показать наше надежное партнерство, значение Грузии для НАТО и значение НАТО для Грузии, мы это все показали. Но в ответ мы получаем только слова и подобные заявления", – сказал Папуашвили. Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, добавил он. Грузия и НАТО Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира". С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО". В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло. Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ. Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
украина
уэльс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/01/0f/291758781_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_df729b6769f304de64357ae6c618f4a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, тбилиси, украина, уэльс, шалва папуашвили, нато, мид россии
грузия, новости, тбилиси, украина, уэльс, шалва папуашвили, нато, мид россии

Заявлениями безопасность Грузии никто не защитит – спикер парламента резко ответил НАТО

15:35 10.06.2025
© Government of GeorgiaШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2025
© Government of Georgia
Подписаться
Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, заявил Папуашвили
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. На все свои действия Грузия от НАТО получает только слова, а заявления не гарантируют безопасности государству, заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.
Офис связи НАТО накануне сделал заявление, согласно которому НАТО решительно поддерживает решения Бухарестского и последующих саммитов о том, что Грузия станет членом Альянса.

"Заявление хорошее, но заявлением безопасность страны никто не защитит", – сказал Папуашвили. По его словам, Грузия в ответ на все свои действия получает лишь заявления.

"С нашей стороны все, что можно было сделать для того, чтобы показать наше надежное партнерство, значение Грузии для НАТО и значение НАТО для Грузии, мы это все показали. Но в ответ мы получаем только слова и подобные заявления", – сказал Папуашвили.
Когда дело доходит до дела, все понимают, что "ядерный зонтик" НАТО является самой действенной защитой, а не заявления офисов НАТО, добавил он.

Грузия и НАТО

Институциональное сотрудничество Грузии и НАТО началось в 1994 году, когда Грузия стала участницей программы "Партнерство ради мира".
С 2004 года сотрудничество Грузии и НАТО стало более интенсивным. В 2008 году на Бухарестском саммите было объявлено, что Грузия и Украина обязательно станут членами альянса. В 2011-м Грузия получила статус "страны-аспиранта НАТО".
© Sputnik / Alexander ImedashviliУчебный центр Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси
Учебный центр Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2025
Учебный центр Грузия-НАТО на территории военной базы в Крцаниси
© Sputnik / Alexander Imedashvili
В 2014 году на саммите в Уэльсе был утвержден пакет мер, содействующих Грузии в ее стремлении к членству в альянсе. Руководство НАТО до начала конфликта на Украине заявляло о своей приверженности посылу Бухарестского саммита, однако после 2022 года сотрудничество между Грузией и НАТО ослабло.
Уже 9-11 июля 2024 года состоялся очередной саммит Альянса в Вашингтоне, где было принято решение убрать упоминание о будущем членстве Тбилиси в НАТО. Россия категорически против усиления сотрудничества Грузии с НАТО и расширения этого альянса в направлении своих границ.
Как заявляет МИД РФ, усилия США и других членов НАТО по милитаризации Грузии вызывают в регионе особую озабоченность. Более того, это не укрепляет безопасность Грузии, утверждают в Москве.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0