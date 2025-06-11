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Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – среди задержанных иностранец

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Грузии – среди задержанных иностранец

Sputnik Грузия

Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T20:02+0400

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2025-06-11T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Три человека, в том числе один иностранец, задержаны в Тбилиси по обвинению в незаконном обороте наркотиков, сообщили в пресс-службе МВД. Задержания произвели сотрудники департаментов полиции Ваке-Сабуртало, Дидубе-Чугурети и Глдани-Надзаладеви. Задержанные обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, покушении на незаконный сбыт и незаконном масштабном выращивании растений, содержащих наркотические вещества. Им грозит до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. В результате обыска в квартирах обвиняемых, а также по указанному ими адресу полицейские изъяли в качестве вещественных доказательств различные виды наркотических средств в крупном и особо крупном размере: мефедрон, бупренорфин, сушеную марихуану и растение каннабис. Борьба с наркоторговлей в Грузии была ужесточена 17 марта, когда в парламент Грузии поступил пакет законопроектов, окончательно разделяющий наказания за потребление и за сбыт наркотиков. В случае подтверждения вины задержанному грозит до 20 лет лишения свободы, либо бессрочное заключение. В рамках ужесточения борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Грузии до 6 июня 2025 года всего было выявлено 2 370 наркопреступлений и задержаны 1 712 человек, из которых 157 – за продажу наркотиков. Среди задержанных, кроме граждан Грузии, были граждане Азербайджана, Ирана, Ирака, Турции, РФ, Румынии, Молдовы, Украины, Казахстана, Великобритании, Латвии, Малайзии, Беларуси и Иордании. Основная часть задержанных обвиняется в продаже наркотиков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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