https://sputnik-georgia.ru/20250611/chto-obsudilo-gruzinskoe-pravitelstvo-v-vengrii-novye-formaty-i-memorandumy-293727031.html

Что обсудило грузинское правительство в Венгрии? Новые форматы и меморандумы

Что обсудило грузинское правительство в Венгрии? Новые форматы и меморандумы

Sputnik Грузия

Премьер Грузии вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня 11.06.2025, Sputnik Грузия

2025-06-11T19:35+0400

2025-06-11T19:35+0400

2025-06-11T20:56+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Новые направления сотрудничества между Грузией и Венгрией обсудил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в рамках официального визита в Будапешт. Кобахидзе вместе с правительственной делегацией посещает Венгрию с официальным визитом 11-12 июня, где участвует во втором заседании грузино-венгерской межправительственной комиссии. На заседании стороны подписывают соглашения о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры, инноваций, спорта. По информации пресс-службы премьер-министра Грузии, на встрече с глазу на глаз стороны обсудили основные направления сотрудничества в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе значение формата межправительственной комиссии двух стран для содействия дальнейшему развитию партнерства в различных сферах. При этом были подчеркнуты высокий уровень политических отношений между Грузией и Венгрией и перспективы дальнейшего углубления торгово-экономических связей. Помимо премьеров, встречи провели и представители правительства Грузии.Так, министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Давид Сонгулашвили подписал со своим венгерским коллегой Иштваном Надемом меморандум о взаимопонимании, целью которого являются углубление стратегического партнерства и содействие практическому сотрудничеству между двумя странами в сфере сельского хозяйства. Меморандум также предусматривает содействие участию грузинских студентов в венгерских сельскохозяйственных образовательных программах, углубление сотрудничества в научно-исследовательской деятельности. Министр культуры Грузии в рамках визита договорилась о проведении Дней культуры Грузии и Венгрии в 2026 году и проведении юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию венгерского художника Михая Зичи в 2027 году, а также программы обмена молодежью. Кроме того, со следующего года между Грузией и Венгрией начнется сотрудничество в фестивальном формате.Была подчеркнута важность дальнейшего расширения существующих тесных партнерских отношений в различных направлениях. Министр внутренних дел Грузии отметил, что грузинская сторона готова активно продолжать работу с венгерскими коллегами, чтобы сделать существующие механизмы сотрудничества еще более гибкими и эффективными. Грузия и Венгрия Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Связи между странами стали стремительно развиваться после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Уже в 2013 году была создана межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству, а в 2022 году была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между государствами. В рамках партнерства, правительство Венгрии оказывало Грузии политическую поддержку в том числе в Совете ЕС, как страна-член Евросоюза. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и члены его правительства активно поддерживают позицию правительства Грузии по Украине и России. Премьер Орбан публично посетил Тбилиси после парламентских выборов 26 октября 2024 года, чтобы еще раз указать, как другим странам ЕС, так и оппонентам "Грузинской Мечты" внутри страны, что Будапешт признает результаты выборов и "не позволит предпринять Брюсселю какие-либо недружелюбные шаги против правительства Грузии".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, венгрия, будапешт, тбилиси, ираклий кобахидзе, виктор орбан, грузинская мечта - демократическая грузия, совет ес